日本鹿兒島外海兩周震逾千次 居民撤離

日本九州鹿兒島十島村的吐噶喇群島（Tokara Islands）外海自上月廿一日起地震不斷，截至四日晚間，已發生超過一千兩百次有感地震，地震頻繁，也讓當地民眾人心惶惶，昨清晨，村營渡輪就先搭載部分希望撤離的村民離開，前往鹿兒島市避難。

日本九州鹿兒島縣十島村吐噶喇群島中的惡石島，三日觀測到震度六弱的地震。根據日本氣象廳資料數據，自六月廿一日至七月四日晚間，震度一以上的地震已逾一二○○次。震度六弱則是十島村近來觀測到的最大震度。

搭乘渡輪撤離的一名女性對ＮＨＫ表示，不知道地震什麼時候會再發生，一直睡不好、非常不安。

除了地震，日本九州南部宮崎縣與鹿兒島縣交界的新燃岳火山，自六月廿七日起持續噴發，濃煙三日更升至五千公尺高。當地氣象台表示，這是二○一八年四月以來，首度觀測到新燃岳噴出濃煙高度超過五千公尺。氣象廳昨也為此宣布，熊本縣阿蘇山中岳第一火山口的火山活動日趨活躍，已將火山噴發警戒等級上調至第二級，限制民眾接近火口周邊。

新燃岳火山持續噴發，也衝擊觀光，不少飯店接獲顧客來電詢問與取消預約。餐廳業者上井梨香受訪時表示，聽到山上傳來「轟隆、轟隆」的低沉聲響，憂心今後的客源會受到影響。

由於日本漫畫家龍樹諒預言，日本今天將發生大地震，引發各界擔憂南海海槽（菲律賓海板塊與歐亞板塊交界的隱沒帶）恐發生強震，日本政府也在一日於首相官邸召開中央防災會議，通過「南海海槽地震防災對策推進基本計畫」，目標在未來十年內將一旦發生南海海槽大地震的預估死者人數減少八成。

對南海海槽大地震，日本政府三月即重新檢討災害損害預估，最嚴重情況下，死者恐達廿九點八萬人，完全倒塌或燒毀的建築物數量則達二三五萬棟。

最新防災計畫則訂定減災目標，包括在未來十年內將預估死亡人數減少約八成，及將全毀或燒毀建築物數量減少約五成。

為了達成目標，日本政府已將具體對策的細項指標從原本的四十八項大幅增至二○五項，包括二○三五年前全面消除耐震性不足住宅；推動並普及地震感知型斷電裝置；在五年內達成木造建築密集地區改善率百分之一百；二○三○年前將海岸堤防整備率提升至百分之五十；主要避難所與基礎設施耐震化率提升至百分之卅二。