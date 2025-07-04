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日鹿兒島縣十島村13名撤離民眾抵達鹿兒島市 第二批民眾預計6日撤離

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本九州鹿兒島縣十島村惡石島民眾因連日地震不斷，於4日登上村營渡輪撤離家園。路透
日本九州鹿兒島縣十島村惡石島民眾因連日地震不斷，於4日登上村營渡輪撤離家園。路透

日本共同社報導，日本鹿兒島縣十島村惡石島13位民眾因連日地震不斷，於4日早上村營渡輪撤離。他們已經於當地時間傍晚6時前抵達鹿兒島市，預計會在當地生活約一周。視地震活動狀況，可能延長滯留時間。十島村正在匯總希望疏散至島外的新名單，第二批民眾預計6日搭乘渡輪撤離。

日本氣象廳資料顯示，自上月21日起，惡石島與小寶島周邊地區地震頻繁，至4日下午4時，震度1以上的地震合計達1200次。震度6弱是十島村歷來觀測到的最大震度。十島村村長久保源一郎3日線上出席縣災害對策本部會議時，宣布計畫4日凌晨，協助有意願的居民進行撤離。

十島村指出，自奄美大島出發的渡輪於4日早上7時15分左右抵達惡石島，7時30分載著從0歲至80歲共13人，他們抵達鹿兒島市後，將入住村方安排的旅館或投靠親屬。

共同社還指出，多名尚留在島上的居民表達疏散意願，預計將搭乘6日的渡輪離開。十島村正在協調住處。

地震 日本 鹿兒島

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