石破茂沖繩選區助選 憂共軍加大侵擾台灣力道
日本第27屆參議院選戰昨天起跑，20日舉行投開票。日本首相石破茂今天在沖繩那霸市為執政黨自民黨籍候選人助選發表演講時指出，鑑於中國在台灣周邊的軍事活動活絡化，一定要思考如何面對。
日本產經新聞報導，首相（自民黨總裁）石破茂今天在沖繩縣那霸市為沖繩選區自民黨候選人助選，並發表演說時表示，「中國在台灣周邊的軍事活動活絡化，有3艘航空母艦服役，正以非常強的氣勢在這地區延伸力量」、「一定要思考如何面對這樣的情況」。
石破還言及台灣有事（兩岸衝突）時，沖繩先島群島居民避難（疏散）計畫表示，「一定要思考如何讓居民安全地疏散才行」。
石破強調，「於防災、安全保障的議題，聯合執政的自民黨、公明黨是以負責任的態度在談論」。
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