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達賴喇嘛宣布延續轉世制度 IPAC近30國議員籲反對北京介入

中央社／ 倫敦4日專電
達賴喇嘛2日透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」。圖／美聯社
達賴喇嘛2日透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」。圖／美聯社

西藏精神領袖達賴喇嘛宣布將延續轉世制度，並指定唯一有權認定轉世靈童的單位，與北京立場不符。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）其中代表近30個議會的議員今天呼籲各國政府反對北京介入操弄。

達賴喇嘛2日表示，他圓寂後將轉世，且只有達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）有權認定未來的轉世靈童。達賴喇嘛曾提到，繼任者將出生在中國以外地區。北京當局則宣稱，達賴喇嘛的轉世靈童必須依中國法律、在中國境內產生。

串聯世界各地逾40個國會及多邊議會的IPAC今天發布聲明，呼籲各國政府明確拒絕北京當局干預第十四世達賴喇嘛宣布的轉世安排。聲明有來自28個議會近60位現任議員簽署，包括民進黨籍立法委員范雲、民眾黨籍立委陳昭姿。

聯署議員橫跨歐、美、非、亞、大洋州。議員一致重申，甘丹頗章基金會是唯一有權認定藏傳佛教新任精神領袖的權威機構，並譴責北京的政治干預，呼籲各國政府在適當時機承認真正的第十五世達賴喇嘛。

聲明指出，中共加劇干預之際，達賴喇嘛就繼任安排發表公開聲明，這正是宗教與文化自主和尊嚴的堅定展現。

聲明強調，宗教自由是基本人權。藏傳佛教信眾長年遭受來自北京的打壓和干預，其中包括第十一世班禪喇嘛於30年前遭綁架，至今下落不明。

對藏傳佛教徒而言，轉世制度是神聖傳統；中共任何試圖干預的行徑，都是對宗教自由的公然侵犯、不可被接受，國際社會必須果斷予以譴責。IPAC將一如既往，與藏人團結同行，共同捍衛藏人的文化和宗教權利。

北京 議員 達賴喇嘛

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