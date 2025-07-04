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會見梅爾茨 王毅提大陸曾無條件支持德國統一

中央社／ 台北4日電

德國總理梅爾茨今天在柏林會見訪歐的中共中央政治局委員、外交部長王毅。據中方發布，王毅稱，相信德國新政府切實尊重中國核心利益，像中國當年無條件支持德國統一一樣，支持中國實現國家統一，繼續恪守一個中國原則。

據中國外交部官網發布的通稿，王毅向梅爾茨（Friedrich Merz）表示，前不久，中國國家主席習近平與總理先生進行了重要通話，為雙邊關係提供戰略引領和政治保障。作為一對成熟而成功的大國關係，中德關係不針對、不依附、也不受制於第三方，有著強勁內生動力，展現高度穩定特徵。

他說，中方讚賞德國新政府願本著建設性態度和務實精神推動中德關係取得更大發展，願與德方密切高層交往，用好各領域磋商機制，推動中德關係持續健康穩定，這不僅有利於雙方，也將造福歐洲和世界。

王毅還稱，中國樂見德國發展繁榮，在歐洲乃至世界發揮更大作用。「相信德國新一屆政府將積極正面看待中國發展，堅持理性務實對華政策，切實尊重中國核心利益，像中國當年無條件支持德國統一一樣，支持中國實現國家統一，繼續恪守一個中國原則。」

他說，中國致力於建設更高水準開放型經濟新體制，開放的大門只會越開越大，願與德方分享市場機遇，開創發展前景。

中方通稿稱，梅爾茨表示，德中關係發展良好，政治經貿等各領域合作持續發展。德方願與中方堅持開放互利，促進公平貿易，攜手應對危機挑戰，這符合雙方利益。德國新政府堅持一個中國政策。

中方通稿並稱，雙方就「烏克蘭危機」交換了看法，表示中德將為推動危機和平解決保持戰略溝通。

北京 德國 王毅

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