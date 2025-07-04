日鹿兒島狂搖破千次！地震監測3D圖曝光「直衝天際」如宇宙電梯

日本鹿兒島縣吐噶喇群島自6月21日以來頻繁地震，迄今累計已突破千次。據全球地震監測的3D圖像顯示，鹿兒島外海因連日地震，3D圖在層層堆疊下導致地震活動紀錄圖像直衝天際，宛如通往宇宙的電梯。

據日本氣象廳資料統計，今年6月21日至7月3日16時為止，吐噶喇群島地震已高達1031次，次數約先前的近3倍，且無趨緩跡象。過去吐噶喇群島附近的小寶島一帶，在2021年12月曾出現為期1個月，共308次的地震，在2023年9月也曾出現346次地震。

面對頻繁地震活動，鹿兒島十島村村長久保源一郎已宣布避難計畫。凡有意願的居民將安排撤離，4日凌晨展開首波撤離行動，安排渡輪接送島民前往鹿兒島市，同時提供臨時住宿設施安置避難者。