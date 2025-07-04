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外交糾紛加劇 美國與哥倫比亞互相召回外交官

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國國務院今天表示，美國已經召回駐波哥大美國大使館的最高外交代表，原因是哥倫比亞政府高層發表了某些言論。這也促使哥倫比亞召回了駐美大使。

路透社報導，美國國務院發言人布魯斯（TammyBruce）在聲明中表示，川普政府召回臨時代辦麥納瑪拉（John McNamara），進行緊急磋商，以應對「哥倫比亞政府高層發表了毫無根據且應受譴責的言論」。

「除了召回代辦外，美國也將採取其他措施，以明確表達我們對當前雙邊關係的深切關切。」

美國國務院並未具體說明不贊同哪些評論，也未透露華盛頓正在採取哪些其他措施。

在華盛頓宣布召回代辦後，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）宣布召回哥倫比亞駐美大使賈西亞-潘尼亞（Daniel Garcia-Pena）。

裴卓在社群平台X上發布長文，聲稱駐美大使應該回國討論兩國的雙邊計畫，並列出諸如氣候合作、反毒工作和移民政策等優先事項。

哥倫比亞外交部表示，今天宣布辭職的外交部長薩拉比亞（Laura Sarabia）暫時仍繼續履行職務，她「正與美國方面保持溝通，直到新任外交部長被任命並接手相關事務為止」。

上個月，哥倫比亞參議員、保守派反對黨民主中心黨（Democratic Center party）成員、有意角逐總統大位的烏力貝（Miguel Uribe）在波哥大遭槍擊後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）譴責了哥國政府。

盧比歐說，烏力貝遭槍擊事件肇因於哥國政府高層激進左翼言論。

槍擊事件發生後，烏力貝由於傷勢危急，反覆接受重大手術。

今年1月，因哥倫比亞拒絕接受載有被驅逐移民的軍機，川普與裴卓之間發生衝突，導致川普威脅要徵收關稅並施加制裁。但最終兩國成功從貿易戰的邊緣撤回，克服了這場僵局。

裴卓當時譴責了這些軍機遣返行動，並稱他絕對不會發動突襲行動，將上銬的美國人遣返回美國。他在X平台上發表文章寫道：「我們與納粹完全相反」。

哥倫比亞 外交部 美國

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