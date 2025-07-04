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菲律賓鬥雞玩家失蹤案「受害人恐破百」 15警察涉殺人被限制行動

中央社／ 馬尼拉4日專電
受害人可能破百的菲律賓「鬥雞玩家」失蹤案延燒，菲律賓司法部長芮慕拉今天表示，有15名警察涉嫌殺人已被限制行動。示意圖／AI生成
受害人可能破百的菲律賓「鬥雞玩家」失蹤案延燒，菲律賓司法部長芮慕拉今天表示，有15名警察涉嫌殺人已被限制行動。示意圖／AI生成

受害人可能破百的菲律賓「鬥雞玩家」失蹤案延燒，菲律賓司法部長芮慕拉今天表示，有15名警察涉嫌殺人已被限制行動。

芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）今天會見失蹤者家屬，會後向菲律賓媒體表示，這15名警察在鬥雞玩家失蹤案中扮演關鍵角色。

被問及這些警察扮演什麼角色時，芮慕拉答稱，他們負責處決受害人。

2021年4月至2022年1月期間，有34名鬥雞愛好者、組頭及相關工作人員接連失蹤，有些是在鬥雞場直接被人帶走，有些則是在家中被自稱警察或調查局探員的武裝人員押走，此後音訊全無。

菲律賓警方於2022年下半年逮捕數名嫌犯，但媒體報導稱，他們後來獲准交保。警方調查顯示，全案可能與詐賭、舞弊或私吞賭款等情事有關。

案子本已逐漸被菲律賓民眾遺忘，但其中1名嫌犯最近突然公開露面，聲稱失蹤的鬥雞玩家都已被殺，沉屍於馬尼拉以南近90公里的塔爾湖（Taal Lake）底。

這名嫌犯並說，遇害者遠不只34人，而是破百，引起社會震驚。

他指控1名洪姓賭界大亨為幕後主使人之一，還有1名已息影女藝人涉案。

洪男與這名女藝人否認涉案，洪男昨天控告這名嫌犯誹謗、誣告、恐嚇以及搶劫等罪名。

塔爾湖面積234.2平方公里，最大水深172公尺。芮慕拉說，他已尋求日本政府協助繪製湖床地圖，並且支援其他湖底搜索的技術。

芮慕拉矢言全力破案，還給失蹤者家屬一個公道。

失蹤 殺人 菲律賓 警察

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