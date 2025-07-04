羅馬加油站驚爆多人受傷 烈火濃煙竄天際地鐵站關閉
據媒體報導，義大利首都羅馬一間加油站今天發生爆炸，造成多人受傷，其中3人燒燙傷勢嚴重。
路透社報導，高迪亞尼街（Via dei Gordiani）上一家汽油、柴油與液化石油氣（LPG）經銷商發生劇烈爆炸，爆炸聲響徹羅馬各地。
當地新聞網站Roma Today刊登一張照片顯示，加油站上方噴竄出一團巨大火球、濃煙瀰漫天際。
羅馬公共運輸公司（ATAC）表示，在警方指示之下關閉事發地點附近蒂亞諾（Teano）地鐵站。
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