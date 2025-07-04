羅馬加油站驚爆多人受傷 烈火濃煙竄天際地鐵站關閉

以色列與美國成立的「加薩人道基金會」自5月底運作以來，不斷傳出有等待救助的民眾無故遭槍擊死亡，加薩衛生部表示1個多月來至少有600人死亡，以色列軍方始終全盤否認。不過《美聯社》、《BBC》與以色列《國土報》近日輪番揭露，美國承包商和以色列士兵都出面揭發，該基金會在分發行動當中放任、甚至鼓勵安全人員朝平民開火，因為長期物資封鎖而飢腸轆轆的民眾在領取物資時要忍受被震撼彈、胡椒噴霧攻擊，以及被實彈射中的死亡風險。超過170個國際援助組織也聲明強烈譴責，要求該基金會停止行動，讓援助分發任務回歸專業。

2025-07-04 16:50