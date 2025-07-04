西藏精神領袖達賴喇嘛宣布將延續轉世制度，並指定唯一有權認定轉世靈童的單位。印度一名高階官員隨後表示，只有達賴喇嘛及其設立的組織有權認定其繼任者。此看法與中國立場相左。

路透社報導，1959年流亡印度的達賴喇嘛本月2日表示，他圓寂後將轉世，只有達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）有權認定未來的轉世靈童。

達賴喇嘛先前曾談到，他的繼任者將出生在中國以外的地區。

中國外交部2日則指出，達賴喇嘛的轉世靈童必須遵守中國法律法規以及宗教儀軌和歷史定制，在中國境內產生。

印度議會和少數民族事務部長李繼竹（KirenRijiju）6日將在印度北部達蘭薩拉（Dharamshala）向90歲的達賴喇嘛祝壽。他昨天就此事發表罕見聲明。

印度媒體引述李繼竹告訴記者：「無人有權干涉或決定誰是達賴喇嘛尊者的繼任者。只有他或他的機構才有權做決定。他的追隨者深信這一點。對於全世界的信徒來說，由他來決定他的繼任者至關重要。」

印度外交部未回應關於達賴喇嘛繼任計畫的置評請求。

李繼竹是虔誠的佛教徒，他將與其他印度官員一起參加達賴喇嘛祝壽活動。

據估計，印度境內有數以萬計可在當地自由就業和讀書的西藏佛教徒。許多印度人尊敬達賴喇嘛，國際關係專家評論，達賴喇嘛在印度，為新德里在與中國往來時提供了某種程度的籌碼。

印度與中國2020年爆發致命的邊境衝突後，印中關係急轉直下，但目前正逐漸改善中。