日本參議院選舉開跑 在台灣首度設投票所

日本第27屆參議院選舉昨天公告，宣告選戰正式開始，旅居台灣的日本選民今天起也能在台北與高雄提前投票，這是日方首度在台灣設立日僑投票場所。

「日本經濟新聞」報導，由於日本與台灣沒邦交、未設駐外公館（大使館、領事館），因此先前未在台灣設立投票所。不過，日方這次配合7月20日投開票的參議院改選，在日本對台窗口機關日本台灣交流協會台北事務所與高雄事務所分別開設投票場所，供日僑就近投票。

日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽今天向媒體表示，「我們因應需求協調此事，我認為這有助於提升便利性。」

有投票資格的在台日僑本月14日前，出示「海外選舉人證明」以及附有照片的身分證明書等，即可到上述地點投票。

先前，旅居台灣的日僑要投票，必須提前申請投票用紙，郵寄給選舉管理委員會，或暫時返回日本投票。