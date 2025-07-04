快訊

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

日本參議院選舉開跑 在台灣首度設投票所

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本第27屆參議院選舉昨天公告，宣告選戰正式開始，旅居台灣的日本選民今天起也能在台北與高雄提前投票，這是日方首度在台灣設立日僑投票場所。

「日本經濟新聞」報導，由於日本與台灣沒邦交、未設駐外公館（大使館、領事館），因此先前未在台灣設立投票所。不過，日方這次配合7月20日投開票的參議院改選，在日本對台窗口機關日本台灣交流協會台北事務所與高雄事務所分別開設投票場所，供日僑就近投票。

日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽今天向媒體表示，「我們因應需求協調此事，我認為這有助於提升便利性。」

有投票資格的在台日僑本月14日前，出示「海外選舉人證明」以及附有照片的身分證明書等，即可到上述地點投票。

先前，旅居台灣的日僑要投票，必須提前申請投票用紙，郵寄給選舉管理委員會，或暫時返回日本投票。

投票 日本台灣交流協會

延伸閱讀

「不安引發不安」 心理學家分析為何日本氣象廳喊破喉嚨沒人聽

雲林參訪日本在宅醫療典範Kagayaki診所 擴展醫養合一新視野

台港韓機票預訂大減！7月5日末日預言 日本經濟損失逾千億元

7月5日大預言影響國人赴日意願 日本團旅產品跌回疫情前

相關新聞

李在明就職總統滿月 提修補與中俄外交 朝鮮半島和平共存

南韓總統李在明3日在原總統府青瓦台迎賓館舉行就職滿月記者會，並在發表講話時承諾，將履行國家對國民安全與和平日常負全責的首...

泰國內閣改組3天換了2總理 副總理代理1天就下台

泰國總理貝東塔1日因通話門事件遭憲法法院停職，副總理兼交通部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）僅...

不只新燃岳！熊本阿蘇山火山活動日趨活躍 警戒等級上調

日本九州除宮崎縣與鹿兒島縣交界的新燃岳火山自6月27日起持續噴發外，氣象廳4日當地時間下午1時宣布，熊本縣阿蘇山中岳第一...

日本九州火山濃煙衝五千公尺 航班大亂、觀光業憂風評受損

日本九州南部宮崎縣與鹿兒島縣交界的新燃岳火山，自6月27日起持續噴發，火山活動依然活躍，濃煙3日更升至5000公尺高。距...

泰國總理停職 起因是一張法國殖民時期地圖？泰柬衝突全拆解

泰國總理貝東塔因為與柬埔寨前總理洪森的一段私下通話錄音外洩，引發外界質疑她過度親柬、損及國家利益，最終於7月1日遭憲法法院宣布停職。這起事件發生之際，泰國與柬埔寨的邊界緊張局勢也持續升溫，內外交迫的泰

泰國娛樂大麻合法化3年 為何又決定「走回頭路」禁止？

泰國2022年6月成為亞洲第一個大麻合法化國家，但今年6月又重新禁止娛樂用大麻販售。泰國大麻合法化3年出了什麼問題？為何政府決定「走回頭路」？ ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。