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大陸稱支持東南亞無核武器區 菲防長質疑可信度

中央社／ 馬尼拉4日專電

中國最近表示支持建立東南亞核武器區，且願意率先簽署條約議定書。菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，外界對中國缺乏信任，中國應率先去除核武，以行動證明誠意。

中國外交部發言人毛寧3日在北京召開的記者會上說，作為東盟的全面戰略夥伴和友好近鄰，中方始終堅定支持建立東南亞無核武器區，願意率先簽署條約議定書，願繼續就議定書的簽署問題，同東盟國家保持溝通。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在菲律賓三軍總部回答菲國媒體提問時說，中國是全球最大核武庫之一，應以身作則去除核武器，或是准許核子監督機關「國際原子能總署」（IAEA）查驗，以證明誠意。

他指出，若不能以行動展現誠意，中國說的就只是場面話，就目前而言，中國正陷於「信任赤字」，不只是菲律賓，全世界都對中國缺乏信任，因此毛寧的說法必須「眼見為憑」。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所上月發布的年度報告稱，中國目前擁有600枚核彈頭，位居全球第3，且以每年約100枚速度遞增，增速快於世界任何其他國家。

有分析人士擔憂，雖然中國宣示不會率先動用核武器，但中國在南海興建的人造島已高度軍事化，使得南海核武器化的可能性無法被排除。

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