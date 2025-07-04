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渡輪沉沒事故釀6死含3歲男童 印尼擴大搜救「仍有30人失蹤」

中央社／ 印尼吉里曼努克4日綜合外電報導
7月2日晚間一艘渡輪在前往峇里島的途中沉沒，造成至少6人死亡。 路透社
7月2日晚間一艘渡輪在前往峇里島的途中沉沒，造成至少6人死亡。 路透社

7月2日晚間一艘渡輪在前往峇里島的途中沉沒，造成至少6人死亡。數百名印尼救難人員今天擴大搜救行動，尋找其餘失蹤的數十名乘客。

法新社報導，根據目擊證人與官方說法，這艘渡輪載有乘客與船員共至少65人，7月2日晚間在惡劣的天氣下，從東爪哇（East Java）道房港（Ketapang）出發前往峇里島（Bali）吉里曼努克港（Gilimanuk），航程5公里，但在中途船身傾斜並且沉沒。

截至今早，已有29人被救起，仍有30人失蹤。

官方搜救單位表示，6名罹難者中包含一名3歲男孩。

印尼國家搜救總署（National Search and RescueAgency）官員里布特．艾科．蘇亞特諾（Ribut EkoSuyatno）告訴記者，救援人員今天調動資源在海上和空中進行搜尋，並將搜救範圍擴大到東爪哇和峇里島的海岸線。

這條由東爪哇道房港至峇里島吉里曼努克港的航線是印尼最繁忙航線之一，航程時間約1小時，大家常開車上渡輪往返島嶼間。

當地搜救單位說，這艘名為KMP Tunu Pratama Jaya的渡輪啟航25分鐘後沉沒。

東爪哇泗水搜救機構表示，今天至少有306名搜救人員投入搜尋行動。

印尼 峇里島 航線

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