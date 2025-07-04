印度總理30年來首訪迦納 強化與非洲合作
在印度當局愈來愈積極與中國和俄羅斯競爭在非洲的經濟影響力之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天概述了與非洲深化連結的計畫。
法新社報導，莫迪在對迦納國會的演講中強調一項去年在迦納展開的主要鐵路計畫，由印度進出口銀行（India Export-Import Bank）資助。
他也特別提到印度在非洲不斷擴大的外交發展與商業布局。
他說：「在非洲大陸有超過200項計畫提升了連結、基礎建設及工業產能。」在政治方面，他也樂見「在貴國國會成立迦納與印度國會友好協會」。
莫迪是30年來首位出訪迦納的印度領導人。
但印度的競爭對手中國仍是非洲大陸基礎建設最重要的贊助者，隨著美國和其他西方國家減少援助計畫，中國的地位只會變得更重要。
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