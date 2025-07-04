南海仲裁9周年 菲律賓防長：愈來愈多國家挺菲

菲中南海仲裁案結果宣布即將滿9年，菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，愈來愈多國家對中國在南海的行為感到擔憂，也有愈來愈多國家支持菲律賓捍衛南海權益。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在菲律賓三軍總部被媒體堵訪時強調，仲裁結果顯示聯合國海洋法公約（UNCLOS）和其他國際法是處理南海爭議的基礎，因此中國主張的「歷史依據」不能凌越UNCLOS。

菲律賓於2013年把與中國的南海爭議告上設於荷蘭海牙（The Hague）的常設仲裁法院（PCA），常設仲裁法院2016年7月12日裁決，中國的九段線（現為十段線）在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源。中國不接受也不承認仲裁結果。

鐵歐多洛說，世界各國應堅守國際法治秩序，不容中國改變秩序以配合他們的敘事。

菲中南海仲裁案結果宣布即將滿9週年，他坦承，仲裁結果未能阻止中國在南海的侵犯行為，但至少讓菲律賓在捍衛南海主權權利的事務上贏得廣泛國際支持，美國、日本、南韓、紐西蘭、澳洲和許多歐洲國家都挺菲律賓。

菲律賓早年已與美國、澳洲分別簽有軍隊互訪協定（VFA）和軍隊互訪地位協定（SOVFA）。

在南海緊張局勢升級的情況下，菲律賓今年4月再與紐西蘭簽署SOVFA、5月與德國簽署國防合作協議，6月日本國會批准菲日相互准入協定（RAA），數日前菲律賓與立陶宛也簽署了防衛合作備忘錄。

鐵歐多洛補充，東南亞國家協會（ASEAN）正與中國協商南海行為準則（COC），並且希望儘快完成，這正是出自於對中國在南海行為的憂心。

另一方面，中國外交部日前宣布制裁抗中立場強硬的菲律賓前參議員杜連迪諾（Francis Tolentino），禁止他入境中國和香港、澳門，媒體記者詢問鐵歐多洛是否擔心也被中國制裁。

鐵歐多洛回應，他不在乎是否會被中國制裁。他補充，中國顯然是被杜連迪諾的言論戳到痛處，在無法解釋南海非法行為的情況下，只好對批評者採取制裁手段。