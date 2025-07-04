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英國F-35戰機迫降後滯留印度 可能拆解運回

中央社／ 新德里4日專電

英國航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）上搭載的一架F-35匿蹤戰機6月迫降印度並留在當地，40人維修團隊將前往嘗試維修，但消息來源表示，戰機可能拆解後，以軍用運輸機送回英國。

威爾斯親王號領軍的航艦打擊群6月進入印太區域活動，依照原訂的行程，將會到新加坡、印尼、日本、南韓、澳洲、印度靠港訪問。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，一架英國海軍F-35B匿蹤戰機6月14日從威爾斯親王號起飛，在進行例行演練時發生問題，因此緊急降落到印度克勒拉（Kerala）的機場，並一直留到現在。

英國一批專家原定7月2日抵達克勒拉，要維修那架戰機，但行程因為不明原因延後，據悉達40人的團隊，將於7月5日從英國出發，飛到印度設法處理那架戰機。

消息來源告訴印度新聞信託社（PTI），那架造價超過1.1億美元的F-35匿蹤戰機，目前還停在那裡，由威爾斯親王號上人員組成的6人小組負責看守。

今日印度（India Today）提到，F-35迫降後，雖已經過多次維修，仍無法順利修復，因此目前仍在克勒拉。由於當地天氣狀況不佳，在大雨不斷的情況下，印度提議將那架F-35拖進機堡，英國起初拒絕，但後來改變態度，同意拉進室內。

英國方面目前無法確定何時能修復那架F-35，而拆解部分機體後，用軍用運輸機運回英國，似乎是目前最可行的方案。

新德里電視台（NDTV）指出，英國可能會出動C-17 Globemaster（全球霸王）運輸機，將那架F-35帶回英國，但因C-17內部寬度有限，所以F-35部分機體（如機翼）必須先拆解後，才能放進C-17。

若英方決定用運輸機將其運回國內，就必須拆解F-35，但由於F-35上有許多機密資訊，因此需由經專業訓練的工程師處理，且過程必須在英國軍方的嚴密監控下進行。

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