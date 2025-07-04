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埃及與德義中簽署債務互換協議 以發展專案減債

中央社／ 開羅4日專電

埃及近日與德國、義大利簽署債務互換協議，也準備與中國簽署兩國史上首次債務互換協議，透過在埃及執行自然或發展方面的專案，減輕外債壓力、推動綠能轉型，並爭取歐洲聯盟和國際貨幣基金（IMF）更多援助。

金字塔報（Al Ahram）報導，埃及經濟發展與計畫部長馬夏特（Rania Al-Mashat）3日宣布，埃及已與德國和義大利簽署債務互換協議，總金額超過9億美元（約新台幣260億元），也正準備與中國簽署債務互換協議。

馬夏特3日於西班牙參加聯合國第4屆發展籌資國際會議（FfD4）時表示，大會宗旨為推動永續發展目標（SDGs）並支持國際金融架構改革。這次會議重點在討論開發中國家日益嚴重的債務負擔。

她指出，2023年中低收入國家的外債累積金額達創紀錄的8.8兆美元；債務償還成本總計1.4兆美元，如不包括中國，則接近1兆美元，是10年前的2倍。

馬夏特說：「超過60%的低收入國家目前處於或接近債務困境。」

她表示，如不採取政策干預措施，預計到2030年，全球公共債務將超過全球各國國內生產毛額（GDP）的100%。

債務互換協議（Debt Swap Agreement）是一種國際金融合作機制。債權國德國和義大利免除埃及部分債務或降低利率，並將埃及原本用於償債的資金，轉投至埃及的氣候變遷、再生能源、環境生態保護等專案上。

如此一來，債務國可減輕財政壓力，債權國也能發展外交和實現環保目標。

債務互換協議類型包括「債務換自然」（Debt-for-Nature）和「債務換發展」（Debt-for-Development）。

換自然專案重點在於保護雨林、海洋生態等，例如埃及紅海珊瑚礁保護專案。

換發展專案重點在於投資教育、醫療、基礎建設，例如埃及進行中的綠氫能源計畫。

埃及2023年於聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，先與德國達成約1.5億歐元（約新台幣51億元）部分債務的債務互換協議；接著2024年初，義大利也宣布支持埃及的「地中海再生能源計畫」，但未公開金額。

國際組織如世界銀行（World Bank）或第3方機構將監督資金使用狀況，以確保透明度。

債務 埃及 義大利

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