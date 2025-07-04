不只新燃岳！熊本阿蘇山火山活動日趨活躍 警戒等級上調

日本九州除宮崎縣與鹿兒島縣交界的新燃岳火山自6月27日起持續噴發外，氣象廳4日當地時間下午1時宣布，熊本縣阿蘇山中岳第一火山口的火山活動日趨活躍，已將火山噴發警戒等級上調至第2級，限制民眾接近火口周邊。這是自2024年7月19日以來，首次調升為2級。

熊本朝日放送報導，阿蘇山中岳自當日上午11時50分左右開始，便觀測到火山性微動振幅顯著增強。中岳西山腹地震計的南北向位移，每分鐘平均振幅達每秒2.5公厘以上，且該狀態已持續超過一小時。

根據FNN報導，火山監視攝影機目前尚未觀測到特別變化。但氣象廳警告，距離中岳第一火山口約1公里範圍內，可能因噴發產生呈彈道飛散的大型火山彈及火山碎屑流，民眾應提高警戒。在火山下風處，除了火山灰外，也可能有小型火山碎石被風攜帶至遠處落下，應特別留意。

另外，隨著警戒等級的上調，由阿蘇市等單位組成的「阿蘇火山防災會議協議會」已宣布，禁止進入火山口周邊約1公里範圍。