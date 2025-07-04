日本九州火山濃煙衝五千公尺 航班大亂、觀光業憂風評受損

日本九州南部宮崎縣與鹿兒島縣交界的新燃岳火山，自6月27日起持續噴發，火山活動依然活躍，濃煙3日更升至5000公尺高。距離火山口20公里的鹿兒島機場則因火山灰影響，航班接連停飛，交通與民生皆受到干擾。

FNN報導，新燃岳3日下午1時49分噴發出大量火山煙柱，從火山口升至高達5000公尺。當地氣象台表示，這是2018年4月以來，首度觀測到新燃岳噴出濃煙高度超過5000公尺，鹿兒島機場當天共有56個起降航班取消。

根據TBS NEWS與南日本新聞社報導，4日截至目前已有30架航班因火山灰取消。有旅客表示：「整個天空就像被薄霧籠罩著，希望能盡快平息下來。」另有一位住在溫泉飯店的登山客表示，沒想到下山後就看到噴煙直衝天際，對此大為驚訝，並指飛機恐怕飛不了，「可能要改搭新幹線回去。」

新燃岳火山持續噴發導致鹿兒島縣霧島市內公園與飯店等設施，3日紛紛接獲顧客來電詢問與取消預約。由於周末將至，觀光業者普遍擔憂風評受損。

根據報導，霧島神話之里公園已決定4日起休館，重開日期未定，全體員工將從早上開始總動員打掃。負責人高橋清貴表示：「降灰情況嚴重，若啟動觀光纜車恐導致故障，目前並不具備接待遊客的條件。」

以霧島溫泉鄉為中心、由12家旅宿業者組成的霧島溫泉旅館協會會長林田博指出，他所經營的霧島國際飯店已有多筆預約取消，還接到十多通顧客詢問電話。雖然目前照常營業，但他憂心地表示：「火山持續噴發與降灰，恐造成觀光產業的風評損害。」

餐廳業者上井梨香受訪時表示，聽到山上傳來「轟隆、轟隆」的低沉聲響。她語帶憂心地表示：「擔心今後的客源會受到影響。」

高千穗小學則呼籲學生上下學時配戴口罩，並限制戶外活動。校長西留榮俊指出：「學生安全是我們最優先考量的事項，如果降灰情況惡化，我們也會考慮實施分流上學。」