泰國總理停職 起因是一張法國殖民時期地圖？泰柬衝突全拆解

泰國總理貝東塔因為與柬埔寨前總理洪森的一段私下通話錄音外洩，引發外界質疑她過度親柬、損及國家利益，最終於7月1日遭憲法法院宣布停職。這起事件發生之際，泰國與柬埔寨的邊界緊張局勢也持續升溫，內外交迫的泰國政局，再度陷入動盪。現在還能去泰國旅遊嗎？兩國長期衝突，原因竟是一張老地圖？





泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因為和柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的一段通話錄音外流，遭泰國憲法法庭調查，1日宣布，將暫停貝東塔總理的職務，由副總理蘇里雅（Suriya Jungrungrungkit ）暫代。這使得泰國在與柬埔寨邊界爭議升溫之際，再度陷入新的政治動盪。

《紐約時報》報導，38歲的貝東塔，來自泰國一個強大且極具爭議性的政治家族，才上任不到一年，便面臨政治生存危機。

針對停職處分，貝東塔表示接受法院決定，並將盡快為自己辯護。「我會努力證明，對國家的用心和努力超過百分之百，」她再次道歉，稱與洪森的對話，並非為了個人利益。

這段錄音內容說了什麼？

《美聯社》報導，錄音中，可聽見貝東塔和洪森透過翻譯人員，討論邊界緊張局勢，以及是否應解除在致命衝突後實施的限制措施。

貝東塔在通話中稱呼洪森為「叔叔」，因為洪森是她父親、前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的長年好友。

錄音內容指出，貝東塔勸洪森不要理會一位公開批評柬埔寨的泰國地區軍方指揮官，並稱該人為「對立方」，她也告訴洪森，有什麼需要可以直接告訴她，她會設法「安排」。

批評者指出，貝東塔太過討好洪森，尤其是對軍方指揮官的評論，損害了泰國的國家利益與形象。

貝東塔事後公開道歉，但堅稱自己無損國家利益，並解釋這些話語只是談判策略。

一張老地圖，引發泰國和柬埔寨長期衝突？

兩國爭議起源於今年5月，當時，泰國與柬埔寨軍隊在一處雙方皆聲稱擁有主權的小規模邊界地區，爆發短暫交火。雙方都聲稱是出於自衛行動，這起事件也造成一名柬埔寨士兵喪生。

儘管兩國事後宣稱，已同意緩解局勢，但雙方仍持續實施或威脅採取非軍事報復措施，使緊張氛圍持續升溫。

泰國對邊界實施更嚴格的限制措施，幾乎全面禁止往返，僅允許學生、就醫者，以及其他必要情況例外通行。

柬埔寨則回應性地禁止播放泰國影視作品，停止進口泰國水果與蔬菜，抵制部分泰國的國際網路連線與電力供應，並中止自泰國進口燃料。

《美聯社》提到，泰柬邊界爭議由來已久，兩國共享超過800公里的陸地邊界，雙方時常因主權歸屬問題發生緊張。

主要爭議來自一張1907年法國殖民時期繪製的地圖，用來劃分柬埔寨與泰國的邊界。柬埔寨以該地圖主張領土權，而泰國則認為該地圖不準確。

1867~1907年泰國、法屬支那的領土變化。圖／取自The UWM Libraries

最著名且最激烈的衝突，曾發生於擁有千年歷史的柏威夏（Preah Vihear）寺周邊。1962年，國際法院（ICJ）將該區主權裁定歸柬埔寨，這項判決長期困擾泰柬關係。

2011年，兩國軍隊多次衝突，造成約20人死亡、數千人流離失所，柬埔寨再度將案件提交國際法院，該院於2013年重申維持原判，至今仍讓泰國難以接受。

如同柏威夏寺的爭議地區，柬埔寨目前正就多處邊界爭議地區（包含此次致命衝突地點），再度向國際法院尋求裁決。

最著名且最激烈的衝突，曾發生於擁有千年歷史的柏威夏（圖中綠點）寺周邊。圖／wikimedia commons by Matthewedwards

泰國方面則表明，不接受國際法院對爭議區域的管轄權，並強調雙邊爭議應透過現有的雙邊機制解決，其中包括2000年成立的聯合委員會，用以技術性討論邊界測量與劃界問題。儘管如此，柬埔寨表示，案件已正式提交國際法院，並聲稱不再接受雙邊機制下的對話。

雙方陷入言詞交鋒，顯然是為了平息兩國邊境內部的民族主義壓力，使得緊張局勢持續升高。

《美聯社》也提到，泰柬兩國間不只是有關邊界上的不合，也深植於數百年前彼此作為古代帝國競爭對手的歷史仇恨。即使進入 2025 年，這種敵意仍未消除。柬埔寨曾因法國殖民統治，以及1970 年代赤柬（紅色高棉）政權的殘暴統治，而發展遲滯，遠遠落後於泰國。

此外，兩國也曾為文化資產主張發生爭執，範圍涵蓋拳擊、面具舞蹈、傳統服飾，乃至料理。

動盪連連，泰國政局多年難穩

泰國除了要處理與柬埔寨的邊界爭端，還要面對國內的政治局勢動盪。

《紐約時報》報導，泰國數十年來一直在政變與抗爭之間循環，王室和軍方體系長期打壓任何挑戰現狀的勢力。自2000年代初以來，軍方已兩度推翻由塔克辛領導的民選政府。

2023年大選中，選民明確拒絕軍方統治，但得票最多的前進黨（Move Forward）被阻止組建政府，最終遭到解散。

數月後，塔克辛所屬的為泰黨（Pheu Thai）上台，其盟友賽塔（Srettha Thavisin）成為總理，但不到一年，就因倫理爭議遭憲法法院免職，由貝東塔接任。但自上任以來，貝東塔一直被外界視為塔克辛的傀儡。

而貝東塔與洪森的錄音外流後，就遭到執政聯盟與反對派國會議員的譴責，紛紛要求她下台。此外，貝東塔執政聯盟中的第二大政黨泰自豪黨（Bhumjaithai），也於上月退出聯盟，更使她的處境雪上加霜。

目前尚不清楚法院何時會對貝東塔的命運做出裁決，不過法院聲明指出，她有15天時間為自己辯護。

目前，貝東塔試圖至少保住另一個職位，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）同意的新內閣名單中，貝東塔讓自己兼任文化部長，並在1日宣誓就職。

泰國過去曾有被停職的總理回鍋先例。2022年，法院在審理其任期爭議期間，曾暫停前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的職務，但五週後他重新擔任總理。

然而，即便貝東塔回歸總理職務，她的政治生涯也已經搖搖欲墜。上個月一項民調顯示，她的支持率，已從數月前的30.9%，驟降至只有9.2%。

通話外洩事件不僅使貝東塔的政治生涯陷入危機，也讓泰國長期未解的邊界爭端，以及國內政治分裂再度浮上檯面。

隨著泰國執政聯盟出現裂痕、法院調查展開，外界關注貝東塔能否如前任總理帕拉育般「回鍋」復職，或將成為塔克辛家族另一位黯然下台的代表人物；而泰柬兩國間的敵意與歷史糾葛，在這場風波中也再次被點燃，為東南亞政局增添不確定性。

（本文出自2025.07.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）