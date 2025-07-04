台灣人遇義大利熱浪 沒冷氣難熬、曬到極限不怕黑

熱浪侵襲南歐，義大利近日飆破攝氏40度高溫。旅居羅馬近20年的台灣外交官坦言今夏史上最熱，愈來愈難熬，許多遊客擠在路邊噴水消暑；但也有來自台灣花蓮、台東的朝聖客自豪特別耐熱，「反正已曬到極限，不會更黑」。

根據氣象預報，義大利3、4日受到非洲形成的熱氣團影響，多個城市高溫可達41度。許多停在戶外的汽車儘管蓋上遮陽板，打開車門仍宛如進入「大型烤箱」，儀表板顯示氣溫超過40度。

駐義大利副代表黃瑞龍向中央社表示，他1995年第1任派駐羅馬，如今是第4任派駐，前後旅居羅馬約20年，確實深刻感受當地氣候的強烈變化，以前沒這麼兩極，夏天也沒感覺那麼熱。

黃瑞龍說，他前面兩任派駐羅馬各6年，當時房子一樣沒裝冷氣，還是可以「從容存活」，這次他住的房子沒有日光曝曬，天花板也挑高，但他去年已覺得度過酷暑很辛苦，今年更是到6月就明顯比以往熱，「所以目前每天都在猶豫到底要不要加裝冷氣，或裝一個移動式冷氣」。

依照義大利網站facile.it去年調查，義大利住房冷氣安裝率近年節節攀升，但各地城鄉差距大，例如北義城市曼托瓦（Mantova）冷氣安裝率高達61%，較涼爽的山區古城冷氣安裝率則只有3%到4%。

對於沒冷氣如何熬過炎炎夏日，黃瑞龍分享，他家作法主要是買些消暑水果，例如西瓜、哈密瓜，冰起來打成果汁，另外應避免正午時段外出辦事，若因公務必須出門，一定要戴帽子、太陽眼鏡做好萬全防曬準備。

高溫在義大利連日造成多起死亡，3日有2名遊客在薩丁尼亞島海灘度假時中暑致死，1名卡車司機被發現在公路停車區內暴斃。為保障戶外勞工安全，義大利多數大區已規定在中午12時30分到下午4時之間，必須暫停建築工地、農地等勞務活動。

高溫對遊客同樣帶來威脅，今年適逢天主教25年一度的禧年，大量遊客趁暑假到梵蒂岡聖伯多祿大教堂朝聖。碰上熱浪來襲，許多遊客忍不住躲在聖伯多祿廣場廊柱下乘涼，甚至一旁的教廷新聞室前方走廊也成為遊客暫避豔陽的「庇護所」，許多遊客席地而坐，不斷喝水、搧風。

為求解渴消暑，梵蒂岡旁的噴泉台成為大排長龍的另類「朝聖景點」。一名路人則邊走邊要大家小心避開，因為他宛如「滴汗怪獸」，汗水乾了又濕。

羅馬觀光區夏日盛行坐在戶外用餐、喝咖啡，為了降低暑氣，餐廳在戶外安裝吹出水氣的巨大風扇。有些小販還會向朝聖客低聲兜售，可提供「簡易沖澡5歐元」的服務。

不過，也有無懼高溫的勇者，來自台灣花東的朝聖客在羅馬機場接受中央社訪問時表示，雖然感覺羅馬這幾天比台灣更熱，但他們還是玩得很開心，有團員自稱「台灣老人比較耐曬」，也有人伸出黝黑手臂展示，笑說「反正已曬到極限，不會更黑」。