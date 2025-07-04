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巴西驢遭掠奪性剝削 5年內面臨滅絕威脅

中央社／ 聖保羅3日專電

驢在巴西經濟價值差異大，近年中國因中藥材「阿膠」對驢皮膠原蛋白需求高，促使商人以低價購買巴西驢，再高價出口到中國，大幅增加驢屠宰量。專家警告，中國對阿膠的高需求已導致多國數百萬頭驢被屠宰，到2030年，巴西驢將面臨嚴重滅絕風險。

巴西土地幅員廣闊，地區文化截然不同，在大都會聖保羅幾乎看不到自由走動的動物，但在東北地區，除了流浪貓狗外，馬路上還經常可以看到驢，有時甚至導致交通事故。

這些驢子有些是野生的，其他的則是半馴化的，用作交通工具或農業工具。在東北部巴伊亞州（Bahia），驢的存在非常普遍，以至於一頭驢的交易價格只有巴西幣20、30元左右（約新台幣106元至160元）；但在驢群稀少的地區如阿拉戈斯州（Alagoas）內陸，每頭售價可達巴西幣500元（約新台幣2666元）。

巴西驢如此普遍和便宜，引起中國商人的興趣，環保人士開始擔憂。根據巴西地理統計局（IBGE）最新報告，中國對驢皮膠原蛋白的需求不斷增長，使得巴西驢群在1990年至2024年期間減少94%，從137萬頭驢下降到7.8萬頭。

根據巴西SBT電視台新聞報導，2023年巴西冷凍食品集團JBS在距離巴伊亞州首府薩爾瓦多市2小時車程的阿馬戈薩市（Amargosa）租用一家屠宰場後，屠宰量大幅增加。

這家屠宰場由一名巴西人和2名中國人合股開設，以低價購買這些驢子或從自由環境中捕獲，進入利潤豐厚的生產線，每天屠宰近5000頭，產生約2億美元的收入。

報導指出，驢肉可以運往中國或越南，驢皮外銷到中國煎煮濃縮後，製成具藥用價值的動物來源中藥材「阿膠」，廣泛用於藥膳中，可治療月經失調、貧血、失眠甚至性功能障礙等健康問題。

根據2017年第9013號法令，巴西允許屠宰驢、騾和馬，但中國商人對巴西驢的掠奪性剝削和屠殺，已引起動物保育團體和研究人員的關注。

巴西阿拉戈斯聯邦大學（UFAL）教授埃斯科德羅（Pierre Escodro）警告，中國對阿膠的高需求導致多個國家數百萬頭驢被屠宰，如果保持目前的屠宰速度，到2030年，巴西驢將面臨嚴重滅絕風險。

根據國際組織The Donkey Sanctuary的數據，全球每年約屠宰590萬頭驢供應阿膠市場，經濟活動額上看63.8億美元，每張驢皮的售價為3000至4000美元，即使環保人士呼籲，屠宰已經不可持續，仍不能阻斷經濟利益至上的屠宰場和中國商人的活動。

動物 巴西

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