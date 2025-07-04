怕美全力對付北京？傳王毅向歐盟坦承：中方無法承受俄輸掉烏克蘭戰爭

香港南華早報4日獨家引述多位知情人士報導，中國大陸外交部長王毅2日與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會談時表示，北京無法承受俄羅斯在烏克蘭失敗，原因是擔心美國接下來會把全部的注意力轉向中方。

報導指出，儘管王毅的發言印證了布魯塞爾多數官員對北京立場的看法，卻與中方的公開表態不一致。中國大陸外交部一貫強調，中方不是烏克蘭戰爭的「當事方」，有部分參與會談的歐盟官員對王毅的坦率表態感到意外。

不過，王毅據稱否認中方正在財政或軍事層面上實質支持俄羅斯戰爭行動的指控，並強調若真是如此，這場衝突早就結束了。

報導披露，在這場長達4小時、涵蓋各種地緣政治與商業爭端的馬拉松式辯論中，王毅據稱對卡拉斯上起了多堂「歷史課與講座」。2位官員表示，部分歐盟官員感覺王毅彷彿在為卡拉斯講授一堂現實政治（realpolitik）課程，其中一部分聚焦於北京的看法，即華府很快將把全部注意力轉向東方。

報導並指出，外界對王毅在布魯塞爾發言的一種解讀是，儘管中方並未促成俄烏戰爭爆發，但只要美國持續涉入，戰事延長可能符合北京的戰略需求。