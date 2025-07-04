美國政府通知通用電氣 可以恢復向中國商飛出口發動機

路透社引述消息人士的話稱，美國政府3日向通用電氣航空發出通知，可以恢復向中國商用飛機公司出口發動機。報導稱，這是中美貿易緊張局勢緩和的另一個跡象。

報導稱，本周，美國也取消了向出口中國晶片設計軟體和乙烷的限制，顯示兩國之間的貿易談判正在取得進展。

路透報導稱，作為世界兩大經濟體之間持續貿易戰的一部分，幾周前，兩國就已發布了針對不同出口產品的許可證暫停令和新的許可證要求。

通用電氣航空航太公司的許可證影響了向中國國有航空製造商中國商飛出售的發動機，中國商飛希望在國際上與占主導地位的飛機製造商空中巴士及波音公司展開競爭。

路透指出，這些限制是美國總統川普政府為回應中國四月對稀土及相關磁鐵的出口限制而採取的眾多反制措施之一。

而北京對稀土採取的行動是對川普今年稍早加徵關稅的報復，此舉顛覆了汽車製造商、航空航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈，甚至可能破壞雙邊貿易協定。

知情人士透露，被取消的出口暫停措施主要是中國商飛用於其 C919 單通道飛機的 LEAP-1C 發動機，以及中國商飛用於其 C909 支線飛機的 CF34 發動機。另一位不願透露公司名稱的人士則稱，至少還有一家航空航太公司在中國的執照暫停也在周四解除。

報導稱，霍尼韋爾航空航太集團也為中國商飛的C919飛機提供了輔助動力系統、機輪和煞車系統、飛行控制組件和導航組件。而柯林斯航空（Collins Aerospace）的子公司也為中國商飛供應零件，但該公司拒絕就其許可證狀態發表評論。

最近幾週，美國也暫停了核設備供應商向中國核電廠銷售設備的許可證。美國核子設備供應商包括西屋電氣和艾默生公司