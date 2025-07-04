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日本十島村居民今搭船撤「能安心睡個好覺，讓我如釋重負」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
因為地震頻繁，日本鹿兒島十島村惡石島部分村民今晨搭船撤離，前往鹿兒島市避難。圖／取自NHK
因為地震頻繁，日本鹿兒島十島村惡石島部分村民今晨搭船撤離，前往鹿兒島市避難。圖／取自NHK

日本鹿兒島十島村惡石島昨（3日）觀測到震度6弱的地震，今（4日）清晨村營渡輪搭載部分希望撤離的村民離開，前往鹿兒島市避難。根據日本氣象廳的資料，自上月21日起，惡石島與小寶島周邊地區地震頻繁，至4日早上6時，震度1以上的地震累計已達1151次。震度6弱是十島村歷來觀測到的最大震度。

十島村表示，自奄美大島出發的渡輪於4日早上7時15分左右抵達惡石島，7時30分載著從0歲至80歲共13人，預定於當日晚間抵達鹿兒島。他們將入住村方安排的旅館或投靠親屬。

搭乘渡輪的一名女性對NHK表示：「不知道地震什麼時候會再發生，一直睡不好、非常不安。現在能安心睡個好覺，讓我有種如釋重負的感覺。島上還一些因飼養動物等無法避難的人，很擔心那些留下來的人。」至於要避難多久，村方表示大約一周，但也會視地震活動的情況考慮是否延長。

3日晚間十島村認為因為地震頻繁，居民的疲勞已達極限，決定讓有意願的人撤到島外。村長久保源一郎在記者會表示，希望他們能在鹿兒島市好好休息，得到妥善照顧。氣象廳指出，十島村的地盤可能已經鬆動，土石流等災害風險比平時更高，因此將當地的大雨警戒、土石流警戒的發布標準暫時降低。地震何時平息無法預測，呼籲當地居民仍需警戒，可能出現最大震度6弱的地震。

土石流 地震 日本

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