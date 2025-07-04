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彭博：美商務部規畫川普訪中 洽詢企業高層評估隨行意願

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3日搭乘空軍一號專機抵達愛荷華州德梅因國際機場。法新社
美國總統川普3日搭乘空軍一號專機抵達愛荷華州德梅因國際機場。法新社

彭博資訊3日引述知情人士報導，美國川普政府正聯繫商界高層，評估他們是否有意在今年隨行訪問中國大陸，凸顯儘管華府釋出欲與北京脫鉤的訊號，兩大經濟體間仍存在加強聯繫的可能性。

不具名知情人士指出，美國商務部正致電部分美國企業執行長，評估他們的參加意願。目前尚不清楚共有多少位公司領袖接獲邀請，或是否已有任何人確認參加。

部分知情人士透露，川普訪中的一個可能時機是10月下旬，屆時南韓將舉行亞太經合會（APEC）峰會，緊接著馬來西亞也將舉辦東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會。美國總統通常會出席這兩場峰會。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）被問及此事時表示，目前尚未安排訪中行程。商務部則拒絕評論。

知情人士指出，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正為可能的北京之行規畫隨行團隊，陣容將類似5月出訪中東的規模。屆時，川普、中國大陸國家主席習近平、以及隨行的美國企業高層，可能將共同宣布投資與採購協議。

不過，川普是否最終成行，目前仍不確定，因為這項構想在政府內部遭遇反對；川普政府內部有不少對中鷹派，主張對北京採取更強硬的立場。

儘管如此，此一早期接觸行動仍凸顯出，即便川普的關稅政策引發盟友不滿，也對金融市場造成動盪，他仍試圖利用總統職位，為美國企業爭取交易機會，並且替美國產品開拓新市場。

日經亞洲6月28日即披露，美方官員正籌畫川普下半年率數十位企業執行長訪中，規模預計將與5月出訪中東相仿的消息，並指國務院6月初開始聯繫具有駐中國大陸經驗的企業主管，徵詢他們對川普可能訪中行程的意見。

川普 關稅

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