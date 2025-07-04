李在明就職滿月 提改善韓中關係

南韓總統李在明三日在原總統府青瓦台迎賓館舉行就職滿月記者會，並在發表講話時承諾，將履行國家對國民安全與和平日常負全責的首要義務。他強調，將在嚴密應對挑釁的同時重新恢復南北韓中斷的溝通，也提及將盡速改善南韓與中國大陸及俄羅斯的關係。

根據朝鮮日報報導，李在明指出，和平正是國民安全與幸福的最低且必要條件。他提及，正如南韓政府近期主動停止對北韓廣播，北韓也出現呼應舉動，「這再次證明和平的良性循環是完全可能的」。

他強調，南韓擁有全球第五的軍事實力，年度國防預算約為北韓ＧＤＰ的一點四倍，將在堅實的國防基礎上嚴密應對挑釁，「同時恢復中斷的南北溝通，並透過對話與合作，開啟朝鮮半島和平共存之路」。

李在明接著表示，「將以堅固的韓美同盟、緊密的韓美日合作，以及盡速改善與中俄關係為基礎，透過以國家利益為中心的實用外交，同時守護和平與國民的生活」。

英國廣播公司（ＢＢＣ）三日報導，南韓國會通過修改戒嚴法規定，禁止阻撓議員進入國會，並禁止軍隊與警察在未經議長同意下進入國會。

二○二四年十二月三日，時任南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，導致南韓陷入政治危機。當晚軍隊聚集在國會前，迫使國會議員翻牆進入議會否決尹錫悅的戒嚴令，軍隊還闖進國會，試圖阻止國會議員表決解除戒嚴。

尹錫悅表示戒嚴是為保護南韓免受同情北韓的「反國家」勢力侵害，卻未提出任何證據。尹錫悅政府多名資深官員因參與戒嚴決策而下台並遭拘留，尹錫悅也遭彈劾免職，目前因叛亂罪受審。戒嚴引發長達數個月的政治動盪，也讓李在明在六月舉行的總統選舉勝選。