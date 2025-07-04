又大又美法案將過 美國債估暴增3.3兆美元

美國總統川普一手主導的「又大又美」減稅與開支法案，經川普親自出面疏通，化解部分共和黨眾議員反對意見後，在眾院進入最終表決階段。華爾街日報說，法案料將在美東時間三日稍晚通過，依川普設定的期限在四日送交他簽署。

多名共和黨眾議員原反對這項法案，不滿法案將大刪福利經費並導致國債大增。川普二日在白宮召集共和黨重要領導人和反對派，出面疏通，成功化解阻力，眾院隨後以二一九票對二一三票通過將法案送交辯論，顯示眾院議長強生已掌握足夠票數讓法案過關。

堅決反對此法案的民主黨只剩拖延表決的最後招數，由眾院民主黨領袖傑福瑞斯利用「魔法分鐘」不受限的冗長發言，拖遲表決。傑福瑞斯從美東時間三日清晨五時開始，不間斷講了數小時，過去民主黨前領袖裴洛西曾連講八小時。

一旦民主黨結束冗長發言，這項近一千頁法案就將進行表決。華爾街日報說，法案料將過關。

川普六月廿七日在社群媒體發文下軍令狀，要求共和黨人「務必在七月四日（美國國慶日）前將法案放在我辦公桌上」。

該法案讓川普第一任的所得稅和遺產稅減稅永久化，並落實他第二任的邊境安全與打造「金穹」飛彈防禦系統等施政重點。法案對美國低收入戶公營保險的聯邦醫療補助（Medicaid）設下更多限制及條件，以填補在其他地方減稅後減少的財源。然而根據美國國會預算處，這項補助是約一二○○萬名身障和低所得美國人賴以生存的計畫。

法案也削減俗稱糧食券的補充營養援助計畫部分經費，要求各州分攤更多經費。川普去年總統選戰時開出的競選支票勞工加班費與小費免稅，該法案也允許部分扣除。

國會的民主黨人與少數共和黨人批評該法案削減對貧困、身障和高齡民眾的醫療照護計畫，共和黨的財政鷹派也主張該法案將使美國負債大幅增加。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導說，該法案生效後，預估未來十年將讓美國國債增加三點三兆美元。