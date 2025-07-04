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日參院改選 穩物價成焦點

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本參議院選舉將至，各黨派陸續發表政見。路透
日本參議院選舉將至，各黨派陸續發表政見。路透

日本第二十七屆參議院選舉三日起接受登記參選，廿日投開票。二四八席參院席次將改選一二四席，加上一席東京選區補選，總計要選一二五席，選戰焦點是物價飆漲對策。

執政聯盟自民黨及公明黨在眾院未擁有過半席次，屬少數執政。在參議院，執政聯盟在這次改選席次中必須拿下至少五十席，才能在選後維持過半。

包括自民黨等八黨黨魁二日在日本記者俱樂部主辦的辯論會上，討論這次參院選戰最大焦點物價飆漲對策。此外，各黨派針對消費稅率調降或廢除、米價高漲對策等提出政見，因應美國川普政府的關稅措施等外交及安全保障政策等議題都是選戰焦點。

日本讀賣新聞報導，如果這次參議院選舉自民、公明兩黨執政聯盟失利，在參院未能取得過半席次，政局可能變化。執政聯盟可能討論是否拉攏其他政黨以擴大聯合執政，或是在野黨為了組聯合政權而積極運作。

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