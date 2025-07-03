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警告大陸是全球性威脅！捷克參議院外委會主席籲：採取相應行動

中央社／ 布拉格3日專電
捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）。記者蘇健忠／攝影
捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）。記者蘇健忠／攝影

針對大陸網攻捷克外交部，捷克參議院外委會主席費雪表示，大陸毫無疑問是全球性的威脅，必須採取相應行動，並且與印太地區台灣在內的盟友密切合作，也強調「大陸的這些不當行為很快將在參議院進行討論」。

繼5月底捷克外交部指控大陸發動網攻，並召見大陸駐捷克大使後，捷克媒體近日又披露，大陸外交人員曾在副總統蕭美琴訪捷克期間尾隨其行，甚至計畫以車輛衝撞，引起熱議。

對此，捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）接受中央社書面訪問時表示，外交部已確認其基礎設施自2022年以來遭遇大規模網路攻擊。捷克政府強烈譴責這些對關鍵基礎設施的網路攻擊，並指控大陸策劃這些攻擊。

費雪說，這嚴重違反負責任的國家在網路空間行為準則。所有聯合國成員國均已認可這些準則。

他強調：「針對大陸的這些不當行為，我們很快將在參議院進行提案討論。」

費雪表示，「大陸毫無疑問是全球性的威脅（ThePRC is, without question, a global threat）。我們必須採取相應行動，必須制定策略並與我們的盟友密切合作。」

費雪說：「我相信，我們能依靠印太地區許多合作夥伴的承諾，以及台灣朋友堅韌與專業的能力。」

外交部 捷克 網路攻擊

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