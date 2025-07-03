發揮世界警察權力？川普親曝「時間點」：將與普亭通話

美國總統川普3日在自創社群媒體真實社群寫道，美國時間同日上午10時（台灣時間當晚10時）會和俄羅斯總統普亭通話。

中央社：

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天在首都莫斯科告訴當地媒體，他將於今天稍晚與美國總統川普（Donald Trump）通話。

路透社報導，這將是川普今年1月重返白宮以來，他和普亭已知的第6次對話。值此之際，美國斡旋俄羅斯與烏克蘭停火的努力仍未見成果。

川普與普亭上次已知通話是在6月14日，當時兩人主要商討伊朗問題。