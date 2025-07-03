丹麥接任歐盟輪值主席國 承諾傾力助烏克蘭入盟
丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天迎接到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時表示，丹麥將竭盡所能協助基輔加入歐洲聯盟。
法新社報導，向來力挺烏克蘭的佛瑞德里克森在聲明中指出：「烏克蘭屬於歐盟，這符合丹麥和歐洲的利益。」
她在丹麥正式接任歐盟輪值主席國的交接儀式中宣布澤倫斯基出席，並說道：「因此，丹麥擔任歐盟輪值主席國期間，將就烏克蘭取得歐盟會籍一事竭盡所能予以協助。」
澤倫斯基此刻到訪丹麥，正值美國宣布將停止對烏克蘭提供某些武器。丹麥政府表示，雙方將討論提升軍事支持、擴大與烏克蘭國防工業合作，以及對俄羅斯實施新一輪制裁等議題。
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