快訊

地震增領土？日官方更新能登半島地圖「對比明顯」 全網驚呼：太神奇

丹娜絲颱風最快明生成 氣象粉專：恐以「輕颱上限」通過台灣

7月5日末日將至？前自衛隊成員分享「自製防災包」 實用性滿點引共鳴

丹麥接任歐盟輪值主席國 承諾傾力助烏克蘭入盟

中央社／ 丹麥阿胡斯3日綜合外電報導
丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，中）。圖／路透社
丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，中）。圖／路透社

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天迎接到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時表示，丹麥將竭盡所能協助基輔加入歐洲聯盟。

法新社報導，向來力挺烏克蘭的佛瑞德里克森在聲明中指出：「烏克蘭屬於歐盟，這符合丹麥和歐洲的利益。」

她在丹麥正式接任歐盟輪值主席國的交接儀式中宣布澤倫斯基出席，並說道：「因此，丹麥擔任歐盟輪值主席國期間，將就烏克蘭取得歐盟會籍一事竭盡所能予以協助。」

澤倫斯基此刻到訪丹麥，正值美國宣布將停止對烏克蘭提供某些武器。丹麥政府表示，雙方將討論提升軍事支持、擴大與烏克蘭國防工業合作，以及對俄羅斯實施新一輪制裁等議題。

丹麥 俄羅斯 國防 歐盟 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

趁波蘭民族主義者上台前夕 烏克蘭尋求強化雙邊關係

與俄戰爭難平...烏將採購武器？澤倫斯基曝「歐美有望提供」

美烏見面了！川普晤澤倫斯基50分鐘內容曝光 烏方稱「很滿意」

波烏聯手破獲暗殺澤倫斯基 波籍男子通俄被起訴

相關新聞

促歐盟與美達貿易協議 德總理盼：速解關稅問題

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天敦促歐洲聯盟（EU）與美國就雙邊關稅問題達成「快速、簡單」的協議，目前...

丹麥接任歐盟輪值主席國 承諾傾力助烏克蘭入盟

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天迎接到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zele...

泰國總理貝東塔就任文化部長 在野暫不提不信任案

泰國總理貝東塔因為和柬埔寨前總理洪森的錄音事件遭憲法法庭暫停總理職務，不過貝東塔今天仍宣誓成為文化部長。國會多個在野黨則...

醜聞、爭議纏身...祕魯總統不得人心 竟還給自己大幅加薪

秘魯政府今天宣布，人民滿意度極低的總統博魯阿爾特（DinaBoluarte）將自己的薪水調增1倍，她的任期僅剩1年

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

法新社報導，泰國總理貝東塔1日因通話門事件遭憲法法院停職，副總理兼交通部長蘇里雅（Suriya Jungrungrean...

歐洲議會極右派議員挑戰范德賴恩 不信任投票10日登場

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將在10日面對由極右派歐洲議會議員所提出的不信任投票。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。