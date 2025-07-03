美核動力航艦訪馬尼拉 展現印太區域承諾

美國與馬尼拉加強防禦合作，以對抗中國在南海的廣泛主權聲索之際，美國核動力航空母艦「喬治華盛頓號」今天抵達菲律賓首都馬尼拉，進行港口訪問。

法新社報導，尼米茲級（Nimitz-class）的「喬治華盛頓號」（USS George Washington）訪問馬尼拉同日，中國首艘國產航空母艦「山東艦」駛入香港。

喬治華盛頓號發言人海軍少校藍福特（MarkLangford）在發給法新社的電子郵件中表示：「美國海軍及我們的盟友與夥伴都致力打造自由開放的印太區域。」

他表示：「這些行動展現我們對區域穩定的承諾。無論時局如何，我們都堅定維護這項承諾。」

藍福特還稱，菲律賓是美國「長期且重要的盟友」。

自菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，馬尼拉與華府持續深化合作關係，並開始反擊北京在南海的主權聲索。