泰國總理貝東塔就任文化部長 在野暫不提不信任案

泰國總理貝東塔因為和柬埔寨前總理洪森的錄音事件遭憲法法庭暫停總理職務，不過貝東塔今天仍宣誓成為文化部長。國會多個在野黨則同意暫時不提出不信任案，直到憲法法庭判決出爐為止。

錄音外洩事件後，36名參議員向憲法法庭就錄音事件檢舉貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），要求憲法法庭解除貝東塔總理職務，憲法法庭9名大法官1日匿名投票決定接受參議員的檢舉案，並暫停貝東塔的總理職務。

貝東塔遭停職後，由副總理兼交通部長蘇里雅（Suriya Jungrungrungkit）擔任代理總理。

在被暫停總理職務前，貝東塔進行內閣調整，且已將名單送交泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn），在泰王同意的新內閣名單中，貝東塔則兼任文化部長，今天和其他新閣員一起宣誓就職，因此貝東塔還可以繼續參加內閣會議。

不過有參議員準備向憲法法庭提案，要求憲法法庭裁決貝東塔在被停職且調查期間是否還能擔任部長。

今天在宣誓儀式後，蘇里雅以代理總理身分主持特殊內閣會議，並指派副總理兼內政部長普譚（Phumtham Wechayachai）為新任代理總理。

憲法法庭預估要2到3個月審理貝東塔的案子，未來憲法法庭若判決解除貝東塔總理職務，將由代理總理解散國會重選；若不解散國會，眾議院可由從2023年國會選舉中就被列為總理候選人的人選中選出一位擔任新總理。

今天也是國會復會首日，因為錄音事件從執政聯盟中退出的國會第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）成為在野黨，泰自豪黨今天和多個在野黨包括國會第一大黨人民黨（People's Party）舉行會議，並達成4點共識。

第1是要求政府撤回賭場合法化的草案；第2是修憲，並計畫推動公投；第3是研究草擬特赦法案；第4是在憲法法庭對貝東塔的判決確定前，暫時不會提出不信任案投票。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14日和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與貝東塔6月15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力。

人民黨立即呼籲解散國會重新大選，泰自豪黨退出聯合政府，泰自豪黨所屬的8名內閣成員辭職。

民眾的憤怒更勢不可擋，6月28日由前紅衫軍領袖賈圖朋（Jatuporn Promphan）領導的組織「團結國土力量捍衛主權」（United Power of the Land to ProtectSovereignty）和挺王室的前黃衫軍團體合作，號召超過上萬名民眾上街，要貝東塔辭職下台。