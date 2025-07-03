醜聞、爭議纏身...祕魯總統不得人心 竟還給自己大幅加薪

秘魯政府今天宣布，人民滿意度極低的總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）將自己的薪水調增1倍，她的任期僅剩1年。

法新社報導，依照官方命令，這名63歲的國家元首將領取月薪1萬美元（約新台幣29萬元）。她正面臨國內幫派暴力激增引發的抗議行動。

總統府辦公室5月時否認關於博魯阿爾特將獲加薪的報導。

經濟部長佩雷-雷耶斯（Raul PerezReyes）說明，新的薪俸數字是在12個拉丁美洲國家元首進行比較後確定的。在此之前，博魯阿爾特的薪水在12個國家中排名第11位，僅高於玻利維亞總統。

博魯阿爾特的支持率5月徘徊在2％左右，因此這項宣布並未受到好評。

經濟學家伊斯基耶多（Jorge Gonzáles Izquierdo ）在N電視台（N television）表示：「鑑於她的支持率趨近於零，現在宣布這個消息是最糟糕的時機。」

博魯阿爾特2022年12月上台後，她的整個任期都充滿了抗議活動，同時各種醜聞、調查、爭議和幫派暴力激增。

她現在有十幾項調查纏身，其中一項調查是她據稱接受奢華珠寶與手錶禮物卻未申報，這起醜聞被稱為「勞力士門（Rolexgate）」。