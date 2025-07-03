泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

西藏精神領袖、尊者達賴喇嘛是否轉世，以及轉世到何處，一直為600萬藏人、廣大藏傳佛教信徒，以及一直想抹殺達賴喇嘛影響力的中國政府所關切。而達賴喇嘛2025年7月2日發布聲明，確認未來他將會轉世回到世間，繼續成為第十五世達賴喇嘛，並指出由他所成立的喇章－噶丹頗章信託基金（Gaden Phodrang Foundation）是唯一負責尋訪轉世靈童及認證的單位——此舉應可杜絕中國政府將30年前綁架第十一世班禪額爾德尼、另立中共自行認證的「漢班禪」故技重施。事實上，達賴喇嘛從1960年就在西藏流亡社群開啟民主化的腳步，他本人更在2011年放棄一切行政權力，要讓西藏流亡政府成為民主政府，不受獨裁政權染指。

2025-07-03 11:42