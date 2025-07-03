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泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台
法新社報導，泰國總理貝東塔1日因通話門事件遭憲法法院停職，副總理兼交通部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）僅短暫代理1天，隨著內閣改組，前國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）將接任新任代理總理，預計3日宣誓就職，泰國在短短3天內換下2位總理。
貝東塔日前與柬埔寨前總理洪森私下通話流出，內容涉及泰柬邊境軍事衝突及對泰國軍方的負面評論，引發外界對國家安全與政治倫理的疑慮。36名參議員向憲法法院提案，要求解除貝東塔總理職務，該案在1日表決通過。
在此之前，與貝東塔所屬的為泰黨組成執政聯盟的第二大黨泰自豪黨因不滿貝東塔的行為，宣布退出執政聯盟，因此貝東塔政府也在1日改組內閣。
根據泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）同意的新內閣名單，3日新閣員宣誓就職後，代理總理一職將交給副總理兼內政部長普譚；預計4日下午召開新內閣首次會議。
另一方面，貝東塔疑似早有料到會被停職，提前在新內閣安排自己擔任文化部長，雖暫時失去總理職位，仍可合法參與內閣會議並維持政務影響力。
副總理蘇里雅證實其文化部長職位具法律效力，強調一切依法處理，法務單位已詳查相關程序。
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