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歐洲議會極右派議員挑戰范德賴恩 不信任投票10日登場

中央社／ 布魯塞爾2日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／歐新社
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／歐新社

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將在10日面對由極右派歐洲議會議員所提出的不信任投票。一般認為，這項不信任案很可能會遭到否決。

法新社報導，不信任動議今天達到最低門檻的72人簽署附議，提交歐洲議會全體會議設定表決日期。歐洲議會議員將於7日在史特拉斯堡（Strasbourg）針對不信任案進行辯論，預定10日進行表決。

提出此動議的是歐洲議會極右派羅馬尼亞議員皮佩雷亞（Gheorghe Piperea），他批評范德賴恩在COVID-19疫情期間與美國藥廠輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉 ( Albert Bourla）之間的簡訊往來缺乏透明度，當時歐盟正就購買疫苗一事與輝瑞談判。

他們的簡訊往來引發許多反疫苗團體和紐約時報的不滿，紐約時報曾試圖取得相關訊息內容。

皮佩雷亞同時指控歐盟執委會「干涉」羅馬尼亞總統選舉，該選舉中民族主義者西米昂（GeorgeSimion） 敗給親歐洲的達恩（Nicusor Dan）。

皮佩雷亞所屬的黨團歐洲保守及改革黨團（ECR）已經與該動議劃清界線，一位ECR發言人強調「這不是我們黨團的提案」。

范德萊恩在不信任投票中落敗的機率很低。根據相關規定，該動議若要通過，則需獲得絕對多數支持，也就是在歐洲議會720張選票中至少要獲得361張同意票。

投票 歐盟 紐約時報 范德賴恩 議員

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