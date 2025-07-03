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南韓總統李在明就職滿月 承諾盡快改善韓中關係、完成與美關稅談判

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明3日在青瓦台舉行就職滿月記者會時發表講話。歐新社
南韓總統李在明3日在青瓦台舉行就職滿月記者會時發表講話。歐新社

南韓總統李在明3日在原總統府青瓦台迎賓館舉行就職滿月記者會，並在發表講話時承諾，將履行國家對國民安全與和平日常負全責的首要義務。他強調，將在嚴密應對挑釁的同時重恢復南北韓中斷的溝通，也提及將儘速改善南韓與中國大陸及俄羅斯的關係。

根據朝鮮日報報導，李在明指出，和平正是國民安全與幸福的最低且必要條件。他提及，正如南韓政府近期主動停止對北韓廣播，北韓也出現呼應舉動，「這再次證明和平的良性循環是完全可能的」。

他強調，南韓擁有全球第5的軍事實力，年度國防預算約為北韓GDP的1.4倍，將在堅實的國防基礎上嚴密應對挑釁，「同時恢復中斷的南北溝通，並透過對話與合作，開啟朝鮮半島和平共存之路」。

李在明接著表示，「將以堅固的韓美同盟、緊密的韓美日合作，以及儘速改善與中俄關係為基礎，透過以國家利益為中心的實用外交，同時守護和平與國民的生活」。

韓聯社報導，李在明談及美韓關稅協商時坦言，「這無疑非常不容易」，但強調「我們正在全力以赴」，但難以明確保證是否能在8日的截止期限前完成談判。

李在明指出，這「也涉及保密方面的問題，談話本身可能會影響協商，所以是個難以談論的主題。」

李在明表示，韓美必須達成對雙方互惠互利的成果，但雙方到底想要什麼至今尚未明確釐清。他強調：「不過，我要說明的是，我們仍在持續努力，並且在多方面積極發掘許多我方的議題。只能說，我們會盡最大努力。」

北韓 南韓 李在明

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