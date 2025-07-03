中歐高級別戰略對話 歐方呼籲陸方終止「扭曲市場的做法」

大陸外交部長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於當地時間2日舉行第13輪中歐高級別戰略對話。從歐方發布的新聞稿顯示，卡拉斯除呼籲大陸終止其扭曲市場的做法，也對大陸企業在俄烏戰爭的支持、大陸人權狀況以及來自大陸的混合威脅等議題提出關切。她也重申歐盟對「一個中國政策」的承諾，並反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖。

在台灣問題上，相比大陸外交部新聞稿僅提到卡拉斯重申歐盟對「一個中國」政策的承諾，歐洲對外事務部（EEAS）的新聞稿指出，歐盟同時反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖。

據EEAS在2日發布的新聞稿，這次會議的目的，是為7月舉行的歐中領導人峰會奠定基礎，雙方討論了雙邊議題，以及更廣泛的地緣政治局勢。卡拉斯重申，歐盟致力於與中國進行建設性合作，共同應對全球挑戰。

在貿易方面，卡拉斯強調有必要尋求具體解決方案，以重新平衡雙邊經濟關係、實現公平競爭，並改善市場准入的互惠性。她同時呼籲中國終止其扭曲市場的做法，包括對稀土出口的限制，這些限制對歐洲企業構成重大風險，也危及全球供應鏈的可靠性。

針對烏克蘭問題，卡拉斯強調，中國企業對俄羅斯非法戰爭的支持對歐洲安全構成嚴重威脅。她敦促中國立即停止所有維持俄羅斯軍工體系的實質性支援，並呼籲中方支持1項全面且無條件的停火協議，以及以充分尊重《聯合國憲章》為基礎的公正且持久的和平方案。

針對中東局勢，雙方對以色列與伊朗之間的緊張緩和表示歡迎。卡拉斯表示，她已敦促伊朗立即重啟核計畫談判，並表示歐洲準備協助斡旋。雙方同意《不擴散核武條約》（NPT）是全球核不擴散體系的基石。卡拉斯重申，國際原子能總署（IAEA）在監督伊朗核活動方面的重要角色，並強調加薩急需立即停火、釋放人質，以及為有需要的人提供全面且不受阻礙的人道援助。

同時，卡拉斯也對中國的人權狀況以及對歐洲構成的混合威脅表達關切。雙方期待近期再次會面，並繼續就共同關切的議題保持交流。