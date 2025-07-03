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印尼渡輪離港半小時後沉船 4死23獲救、38人下落不明

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印尼國家搜救局3日提供的照片顯示，一艘渡輪在峇里海峽附近海域傾覆後，救援人員正在尋找罹難者。歐新社
印尼國家搜救局3日提供的照片顯示，一艘渡輪在峇里海峽附近海域傾覆後，救援人員正在尋找罹難者。歐新社

印尼度假勝地峇里島附近海域2日深夜發生一起載有65人的渡輪沉沒事故，根據泗水搜救局（Surabaya Search and Rescue Agency）與警方消息，截至當地時間3日上午7時50分，已有4人死亡、23人獲救，救援人員則持續在波濤洶湧的海域尋找其餘38名失蹤者。

美聯社與法新社報導，印尼國家搜救局（National Search and Rescue Agency）在聲明中表示，「KMP Tunu Pratama Jaya」渡輪原定從東爪哇道房（Ketapang）港開往峇里島吉利馬努克（Gilimanuk）港，航程約50公里，卻在離港約半小時後沉沒於峇里海峽（Bali Strait）沉沒，但並未說明事故原因。

根據報導，這艘渡輪當時載有53名乘客、12名船員及22輛車輛，包括14輛卡車。外南夢（Banyuwangi）警察局長普特拉（Rama Samtama Putra）說，許多獲救者在波濤洶湧的海面漂流數小時，最初被發現時已失去意識。泗水搜救局指出，4名已知倖存者利用渡輪上的救生艇自救，並於翌日凌晨在海上獲救。

包括2艘拖船和2艘充氣艇在內，共有9艘船隻整夜在高達2公尺的海浪中搜尋失蹤者。法新社指出，從爪哇島到峇里島的渡輪約需一小時，常由駕車往返兩地的民眾使用，目前尚不清楚渡輪沉沒時是否有外籍人士搭乘。印尼船隻實際載客人數常與艙單不符，救援人員表示，仍在確認是否有未列名乘客。

印尼是超過1萬7千個島嶼組成的群島國家，渡輪是常見的交通工具，但安全管理鬆散，類似事故頻傳。

印尼 峇里島

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