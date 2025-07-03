馮德萊恩與王毅會面 稱陸在實現烏克蘭公正和平「有關鍵責任」

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於當地時間2日在布魯塞爾會見大陸外交部長王毅。王毅於會中強調，願同歐方一道加大相互開放，協商妥處分歧；馮德萊恩則表示，歐方致力於發展穩定、建設性的歐中關係，期待同中方領導人就共同關心的問題深入溝通。她在會面後也在社媒X平台表示，中國大陸在實現烏克蘭公正且持久和平方面具「關鍵責任」。

據大陸外交部官網3日消息，王毅說，今年是中歐建交50周年，中歐關係何去何從，各方關注。國際形勢越是複雜嚴峻，中歐作為兩大文明、兩大力量，越需要加強溝通、增進互信、承擔責任，堅定做世界的穩定性、確定性力量。

他提到，即將舉行的中歐領導人會晤是關鍵節點舉行的一次重要會晤。中方期待同歐方總結中歐關係過去50年發展的有益經驗和重要啟示，規劃未來50年對話合作的前景，對外發出清晰、正面和積極的信號。

王毅強調，中國始終支持歐洲一體化進程，雙方要堅持多邊主義和自由貿易，維護國際規則和國際秩序，推動和平解決國際爭端，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。願同歐方一道，堅持夥伴定位，深化經貿合作，加大相互開放，協商妥處分歧，實現互利共贏。

馮德萊恩表示，歐中即將舉行新一次領導人會晤，這是雙方共同慶祝建交50周年的最好時機。歐方致力於發展穩定、建設性的歐中關係以及互利互惠的經貿合作，期待同中方領導人就共同關心的問題深入溝通，彰顯歐中進一步深化合作、共同應對氣候變化等全球性挑戰的承諾和責任，對世界釋放強有力的積極信號。歐方繼續奉行一個中國政策。

馮德萊恩在與王毅會面後，也於個人社群平台X上發文表示，與王毅討論了歐中峰會的籌備工作。她稱，該峰會將是紀念中歐雙邊關係50周年的重要契機，並處理與此相關的關鍵機遇與挑戰。峰會提供了一個可就氣候、貿易、全球發展等全球性議題展開對話的機會，並強調中國在實現烏克蘭公正且持久和平方面的關鍵責任。