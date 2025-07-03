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印尼渡輪沉沒 至少4死38失蹤23人獲救
印尼東爪哇省（East Java）城鎮巴紐旺宜警方今天表示，一艘搭載65人的渡輪在前往峇里島（Bali）途中沉船，造成至少4人喪生、38人失蹤、23人獲救。
綜合法新社和路透社報導，巴紐旺宜（Banyuwangi）警方表示，截至當地間上午7時50分（台灣時間上午8時50分）的最新消息是有23人獲救，4人喪生。地方救難單位稍早說有61人下落不明。
新聞頻道MetroTV引述印尼國家搜救總署（NationalSearch and Rescue Agency）說法報導，這艘船搭載53名乘客、12名船員以及22輛車，目前已知有23人生還。
印尼國家搜救總署今天在聲明中說，這艘渡輪KMPTunu Pratama Jaya是在昨晚離開東爪哇道房港（Ketapang）近半小時後沉船。
搜救總署還說，目前仍在搜救失蹤人員。
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