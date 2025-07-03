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印尼渡輪沉沒 至少4死38失蹤23人獲救

中央社／ 雅加達3日綜合外電報導
2025年7月3日星期四，一艘載有數十名乘客的渡輪在印度尼西亞東爪哇省巴尤旺宜的吉打邦港，在度假勝地巴厘島附近沉沒，圖為乘客的親屬焦急等消息。美聯社
2025年7月3日星期四，一艘載有數十名乘客的渡輪在印度尼西亞東爪哇省巴尤旺宜的吉打邦港，在度假勝地巴厘島附近沉沒，圖為乘客的親屬焦急等消息。美聯社

印尼東爪哇省（East Java）城鎮巴紐旺宜警方今天表示，一艘搭載65人的渡輪在前往峇里島（Bali）途中沉船，造成至少4人喪生、38人失蹤、23人獲救。

綜合法新社和路透社報導，巴紐旺宜（Banyuwangi）警方表示，截至當地間上午7時50分（台灣時間上午8時50分）的最新消息是有23人獲救，4人喪生。地方救難單位稍早說有61人下落不明。

新聞頻道MetroTV引述印尼國家搜救總署（NationalSearch and Rescue Agency）說法報導，這艘船搭載53名乘客、12名船員以及22輛車，目前已知有23人生還。

印尼國家搜救總署今天在聲明中說，這艘渡輪KMPTunu Pratama Jaya是在昨晚離開東爪哇道房港（Ketapang）近半小時後沉船。

搜救總署還說，目前仍在搜救失蹤人員。

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