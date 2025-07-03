英國前內閣秘書長稱習近平獨裁者 籲注意中國威脅

英國前內閣秘書長凱斯（Simon Case）近日將中國領導人習近平稱為「獨裁者」，還說美國總統川普要求歐洲增加國防開支是「良性的壓力」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，凱斯指出，中國已發出明確訊息，要為台灣的「重大衝突做好準備」。

英國數月前宣布，自2027年起提高防衛支出至國內生產毛額（GDP）的2.6%，並與其他北大西洋公約組織（NATO）成員國一同承諾在2035年前，將軍事和相關安全支出調升至GDP的5%。

北約成員國日前同意提高國防支出，以回應美國總統川普的要求。川普多年來一直質疑北約的未來，以及其他成員國若不增加國防開支，美國是否還會替這些盟國提供防禦。

凱斯說：「在我看來，我認為白宮實際上對我們施加一些良性壓力，（這種觀點）可能不太受歡迎，但這確實促使我們歐洲振作起來，真正承擔起國防開支的責任。」

他說：「但這之所以重要，是因為習主席已經公開設定了他的時間表，用他的話說，就是統一台灣。我們極不擅長解讀獨裁者在公開場合的言論。」

報導指出，習近平在中國掌握近乎絕對的權力，但中國政府強烈反對被貼上「獨裁者」標籤，包括美國前總統拜登也曾稱習近平是「獨裁者」，引發兩國口水戰。英國近期的「戰略防衛檢討」（StrategicDefence Review）也強調，中國在台灣周邊的軍事演習，已成為全球不穩定的驅動因素。

凱斯也提到，俄羅斯可能在烏克蘭以外的歐洲地區引發進一步衝突的風險。