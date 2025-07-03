台灣非首選？美媒曝北京新盤算：滲透目標可能轉向這片資源豐富地區

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯西伯利亞區農田。路透
俄羅斯西伯利亞區農田。路透

外界高度關注中國大陸對台灣的威脅，但北京可能正悄悄將戰略目標轉向北方的西伯利亞。

研究俄中關係、並曾以俄羅斯生物戰計畫為題出過兩本書的羅納根（John Lonergan）在美國政治新聞網站The Hill上撰稿指出，中國大陸內部討論以及外洩的俄羅斯情報顯示，由於對岸渴求資源，加上俄羅斯實力下滑，以及台海戰爭風險過高，北京的目光似乎有所轉向。

羅納根強調，北京對台灣動武的成本極高，貿然出兵恐敗北，還會讓中國陷入全球孤立與經濟崩潰，相較下，西伯利亞蘊藏大量石油、天然氣、黃金、鑽石、稀土與淡水，又因為俄羅羅大量抽調兵力支援西線俄烏戰事，根本無力為地廣人稀的西伯利亞加強防線，將讓中國有機更乘。

羅納根指出，根據紐約時報報導，中國加強情報行動、招募俄羅斯科學家，官方地圖對遠東城市符拉迪沃斯托克仍使用「海參崴」舊稱，而另一份據稱洩自俄羅斯聯邦安全局（FSB）的文件顯示，莫斯科對中國在遠東地區的人口與經濟滲透深感憂慮。

雖然台灣仍是中國的長期目標，北京也訂下2027年要具備武力攻台的能力，但羅納根認為，北京有可能轉向選擇防線空虛而國際干預機率更小的西伯利亞，以軍力威懾或經濟滲透來爭取關鍵資源。他警告，這個劇本若上演，可能改變區域與全球格局。

俄羅斯 北京

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