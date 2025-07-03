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中歐高級別戰略對話 雙方討論推動新一次中歐領導人會晤

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於布魯塞爾當地時間2日舉行第13輪中歐高級別戰略對話。 （圖／取自大陸外交部）
大陸外交部長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於布魯塞爾當地時間2日舉行第13輪中歐高級別戰略對話。 （圖／取自大陸外交部）

大陸外交部王毅歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於布魯塞爾當地時間2日，舉行第13輪中歐高級別戰略對話。王毅表示，希望歐方能以實際行動尊重中方核心利益，台灣問題事關中國主權和領土完整，希望歐方切實恪守一個中國原則；卡拉斯表示，歐盟堅持一個中國政策，願開展更為均衡公平的經貿合作。雙方並提到推動新一次中歐領導人會晤。

據大陸外交部3日消息，王毅表示，中歐關係發展歷程表明，雙方關係的定位是夥伴而不是對手，合作是主基調和壓艙石，雙方應在這一框架下通過溝通妥處分歧。中歐不存在根本利害衝突，有著廣泛共同利益。

王毅表示，面對國際局勢不確定、不穩定性上升，中歐作為兩大力量和兩大經濟體，應加強交往、深化了解、增進互信、推進合作，共同維護戰後國際秩序，為世界提供稀缺的確定性。中方願同歐方推動新一次中歐領導人會晤取得積極成果。

王毅指出，在和平與安全問題上，中國是當今世界紀錄最好的大國。中國不是美國，不應用美國走過的道路鏡像中國。

王毅稱，中歐歷史文化、價值觀不同，不能因為有差異就視為對手，不能由於出現分歧就尋求對抗。當前歐洲面臨各種挑戰，但過去、現在、未來都不是來自中國。希望歐方真正樹立客觀理性對華認知，奉行更加積極務實對華政策。

王毅強調，中方一貫支持歐洲一體化，支持歐盟增強戰略自主，在國際事務中發揮建設性作用。希望歐方也能以實際行動尊重中方核心利益。台灣問題事關中國主權和領土完整，聯合國2758號決議早已從事實和法理上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，希望歐方切實恪守一個中國原則。

卡拉斯表示，歐中是夥伴，在支持聯合國主導地位、維護國際法和國際秩序等重大議題上有著共同責任和重要影響。歐盟堅持一個中國政策，願同中方籌備好新一次中歐領導人會晤，通過坦誠溝通，增進相互瞭解，發展更具建設性的歐中關係，開展更為均衡、公平的經貿合作。

雙方還就烏克蘭危機、以巴衝突、伊朗核問題等交換了看法。

大陸外交部長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於布魯塞爾當地時間2日，舉行第13輪中歐高級別戰略對話。（圖／取自大陸外交部）
大陸外交部長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於布魯塞爾當地時間2日，舉行第13輪中歐高級別戰略對話。（圖／取自大陸外交部）

外交部 歐盟 王毅

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