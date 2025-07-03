泰國總理貝東塔被停職 當政壇小白兔遭遇政治老流氓

父親是總理，姑姑是總理，姑父是總理，自己是總理。這樣的人不止出生在羅馬，而是一出生就在天堂，一開始就走上了人生巔峰。

這個人就是泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。生於1986年，現年39歲的她，是泰國西那瓦家族的新一代領軍人。

在2022年3月當選為「為泰黨家族領袖」之前，她是典型的豪門名媛。先後就讀於泰國聖若澤修女學校、瑪德蒂學校、朱拉隆功大學，之後取得英國薩里大學國際酒店管理碩士，回國後就加入了家族企業，成為SC Asset Corporation的第一大股東、泰國通信基金會董事。

從2022年被選為「為泰黨家族領袖」，到2024年8月成為泰國史上最年輕的總理，僅僅兩年多的時間，她就完成了從商人到從政治家的大跨度轉變。

開掛的也許從來都不是貝東塔，也不是貝東塔的姑姑英拉，更不是英拉的老公頌猜，而是他信。

這位早年任職於泰國皇家警察，在1987年創辦AIS通信成為泰國首富之一的強人，從1998年成為泰國總理，到2006年被迫流亡海外，再到過去二十多年在海外遙控泰國政壇，不可謂能量翻天。

他信才是西那瓦家族的核心支柱。妹妹、妹夫、女兒，都是依附於家族這顆大樹的藤蔓。貝東塔從政，本質上繼承了普通底層草根對於西那瓦家族的好感和支持。是西那瓦家族不願意放棄政商基本盤的體現。

貝東塔可以說是一個政壇小白，缺乏歷練的她，人生太過圓滿。

7月1日，貝東塔被泰國憲法法院宣佈暫停總理職務。

起因是5月末泰國柬埔寨發生邊境衝突，為了平息事端6月中旬貝東塔和柬埔寨參議院議長洪森通話，在通話中把洪森叫做「叔叔」，還將泰軍的一名司令稱為「瘋子」和「政府的敵人」。

洪森主動在社交媒體公布的這段錄音成為丟在泰國政壇的一顆炸彈，引發了泰國國內對於貝東塔通敵叛國對待柬埔寨太過於軟弱的指責。泰國憲法法院7月1日受理由36名議員提交的彈劾總理貝東塔的請願案。在案件審理期間，貝東塔因此被停職。

柬埔寨和泰國的邊界糾紛由來已久，兩國在2008年和2011年先後幾十次發生武裝衝突。此次新的衝突不過是歷史問題的再發酵。

問題不在於發生衝突，也不在於發生衝突後貝東塔找上洪森解決問題。

問題在於為什麼洪森拋棄了同西那瓦家族30多年的情誼，要置貝東塔政權於死地？

6月18日公布貝東塔同他的錄音之後，6月27日洪森打破外交慣例，在社交媒體上直播近四個小時痛批貝東塔和他信，揭露他信在鏡頭前「裝病」，批評他信對泰王「大不敬」。

洪森曾經在他信海外後任命他信為經濟顧問，英拉執政的時候，經常跟他信一起打高爾夫，2014年泰國政變後接納了大批支持他信的紅衫軍，就這樣和他信家族分道揚鑣了！

貝東塔怎麼也想不到父輩留給自己的人脈，成為了截殺自己的利器。

當政壇小白兔遭遇政治老油條，貝東塔的智慧真的捉襟見肘了。

一句「叔叔」將貝東塔的外交處事格局拉得相當低。洪森用實際行動告訴了貝東塔，什麼是世家情誼。

一切違反國家利益的情誼，都不是情誼。沒有人會犧牲自己的利益成就和對方的情誼。

當年他信流亡背後是泰國國內的分裂。柬埔寨和他信的交好是為了牽制泰國內政。貝東塔當選總理前後，他信家族獲得了泰國國王的諒解，這是泰國內部政治的大和解，對洪森而言，並不是好消息。

5月邊界衝突爆發後，他信和英拉都在幕後寄希望於平息爭端。在洪森看來，「平息爭端」被泰國宣傳為柬埔寨的退讓和泰國的勝利，這是奇恥大辱。他信和英拉在幕後積極為貝東塔解決麻煩，利用了和洪森的情誼，相當於踩着洪森支持貝東塔。

洪森也有一個正在當首相的兒子洪馬內，他不會容許老朋友踩着洪馬內成就自己的女兒。洪森不吃虧的個性，以牙還牙的本色，在這次事件中表露無疑。

貝東塔確實好命，有一個好爸爸。他信嘗試幕後利用和洪森的關係斡旋平息邊界衝突，是利用了和洪森的交情。但貝東塔這樣的「政二代」和洪森這樣打游擊出身的一代政治老手交手時，即刻就被拿住了把柄。現實就是，一出生就在羅馬的人，沒有自動獲得一直待在羅馬的能力。

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文章授權轉載自《香港01》