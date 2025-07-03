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減少依賴大陸 美日印澳啟動「關鍵礦產倡議」

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國國務卿魯比歐（右起）、日本外相岩屋毅、澳洲外長黃英賢與印度外長蘇杰生，一日在華盛頓舉行「四方安全對話」外長會議。 （法新社）
美國國務卿魯比歐（右起）、日本外相岩屋毅、澳洲外長黃英賢與印度外長蘇杰生，一日在華盛頓舉行「四方安全對話」外長會議。 （法新社）

美國日本印度澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）外長一日在美國華盛頓舉行會議，因中國大陸以稀土管制作為貿易武器，四國宣布啟動關鍵礦產倡議，承諾共同努力確保關鍵礦產的穩定供應。

「日經亞洲」報導，美國國務卿魯比歐下周將首度以美國國務卿身分展開亞洲行，出訪日本、南韓和馬來西亞。日韓媒體說，魯比歐此行將討論美國總統川普訪日行程，以及和南韓總統李在明峰會日程。南韓媒體說，魯比歐將在八日訪韓，討論川普和李在明峰會日程。南韓方面希望兩人七月會面，但也可能安排在八月。

身兼美國國家安全顧問的魯比歐，預計七日在東京展開官方拜會行程，隨後前往首爾，接著飛往吉隆坡出席十日的美國與東南亞國協會議以及十一日的東亞高峰會外長會議。魯比歐此行將由新任政治事務次卿胡克爾陪同，胡克爾一日已與日本駐美大使山田重夫會面，為訪問做準備。

魯比歐訪日時間點很尷尬。美日貿易協議談判期限九日到期，意味美國對日本商品課徵的百分之廿四@@@對等關稅@@@寬限期可能告一段落。川普甫對美日關稅談判表達不滿，暗示可能將日本商品關稅提高至百分之卅或百分之卅五。

四國外長在聯合聲明中宣布啟動「四方關鍵礦產倡議」，稱這是一項「雄心勃勃的夥伴關係擴展」計畫，「透過合作確保關鍵礦產供應鏈安全與多元化，以強化經濟安全與集體韌性」。

儘管這項聲明沒有提供太多細節，但明確指出目標是減少對大陸的依賴。大陸擁有豐富的關鍵礦產資源儲備，包括石墨產量居全球首位，而石墨對電動車至關重要。大陸也將稀土出口作為籌碼，反制美國限制大陸取得晶片等高科技產品。聲明說：「依賴單一國家加工、提煉關鍵礦產和生產相關商品，將使我們的產業面臨經濟脅迫、價格操控和供應鏈中斷的風險。」

四國外長在聲明中未直接點名中國，但對其在南海與東海的「危險和挑釁行為」表達「嚴重關切」，稱這些行動「威脅區域的和平與穩定」。

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