達賴：任何人都無權干涉轉世事務

西藏精神領袖達賴喇嘛二日聲明，將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

達賴六日將迎來九十歲生日，他透過影片表達想法，並由其辦公室發布對外聲明。西藏宗教高層二日起在印度北部山城達蘭薩拉舉行三天會議；達賴明確表達轉世意願後，他們可望在會議期間討論相關事宜。

達賴喇嘛說，他二○一一年時就在西藏宗教領袖會議對藏人、藏傳佛教信徒及西藏、藏族相關人士提到，他一九六九年曾明言，「達賴喇嘛的轉世問題未來是否繼續存在，應由相關人士決定」。

達賴說，當時他也提到，「我九十歲時，我會諮詢藏傳佛教宗教高層、藏族人民以及其他關心藏傳佛教的人士，重新評估達賴喇嘛轉世制度是否應該繼續存在」。

達賴說，過去十四年來西藏各派宗教高層、西藏流亡議會、藏人行政中央、非政府組織以及喜馬拉雅、蒙古、俄羅斯、中國等地的藏傳佛教徒都曾來信並提出理由，請求保留達賴喇嘛轉世制度；特別是，他已透過各種管道，收到西藏境內藏人來信，他們也表達相同呼籲，「因為這些請求，我決定將繼續保留達賴喇嘛轉世制度」。

達賴說，他二○一一年的聲明就已明訂未來達賴喇嘛轉世的認定程序，相關事務將完全由尊者達賴喇嘛辦公室的達賴喇嘛甘丹頗章基金會成員負責，他們應諮詢藏傳佛教各派宗教高層等人意見，即應依照過去傳統進行靈童的尋訪和認證。

印度主流英語電視台「寰宇一家」報導，達賴喇嘛強調，中國大陸、其他單位或任何人都無權干涉轉世事務。