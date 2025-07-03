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川普稱以願停火 籲哈瑪斯接受

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒／綜合報導
一名巴勒斯坦女孩一日站在加薩中部薩威迪市一座被以色列空襲摧毀的民宅旁。（美聯社）
一名巴勒斯坦女孩一日站在加薩中部薩威迪市一座被以色列空襲摧毀的民宅旁。（美聯社）

美國總統川普一日表示，以色列已同意在加薩走廊實施六十天停火的必要條件，他也警告巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，應在局勢惡化前接受該協議。

川普在自家社群媒體真實社群發文說，美、以代表一日就加薩問題進行長時間、富有成果的會談，「以色列已同意敲定六十天停火的必要條件」；在六十天期間，「我們將與各方合作結束戰爭」。

川普說，希望哈瑪斯為了中東利益接受這項協議，「因為情況不會變好，只會更糟」。他說，持續與哈瑪斯直接接觸的調停國卡達、埃及為促成和平付出許多努力，將轉交該項最終提案。

一名美國官員說，以色列總理內唐亞胡七日將訪問華府與川普舉行會談。這將是川普一月回任以來，內唐亞胡第三次造訪白宮。川普一日上午向媒體說，將與內唐亞胡討論加薩等議題。

以色列戰略事務部長德默一日在華府與美國高官舉行會談，討論加薩停火可能性、伊朗問題等。以色列外交部長薩爾二日在社群媒體Ｘ說，以國官民絕大多數支持釋放人質的計畫，「若機會出現，勢必不能錯過！」他未直接提到川普發言。

巴勒斯坦武裝分子前年十月攻擊以色列時綁架二五一名人質，四十九人仍在加薩，以軍說其中廿七人已死亡。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，兩名美國政府官員說，停火協議尚要哈瑪斯同意。美聯社二日報導，哈瑪斯當天暗示，對與以國停火態度開放，但還未接受美方支持的提議。

哈瑪斯成員艾努努說，哈瑪斯對達成協議「準備好且認真以對」，願意接受任何「明確導向戰爭完全結束」的方案。美聯社指，哈瑪斯的回應堅持其一貫立場，即任何協議都要促成加薩戰爭終結，也讓最新停火提案能否實現讓戰事暫停一事存疑。

以哈開戰將近廿一個月來，雙方停火會談屢次因為協議是否要包括結束戰爭，而無法順利推進。哈瑪斯已說願意釋放剩餘人質，換取以軍完全撤軍和戰爭結束，但以色列說，唯有哈瑪斯投降、解除武裝並離開加薩，才願意讓戰爭落幕。

以軍一日更表示擴大在加薩軍事行動，加薩居民通報發生激烈槍戰和砲擊。加薩民防機構指出，以軍一日行動造成至少廿六人喪生，二日則至少十四人喪命。

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