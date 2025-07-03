歐盟2040氣候目標放寬 允會員國購買開發中國家碳權

歐洲執委會2日提出更有彈性的2040年歐盟氣候目標，首度允許會員國運用從開發中國家購買的碳權，協助達成減碳目標，並且讓歐盟重工業豁免於出口碳稅，以因應外國競爭加劇和要求放寬目標的批評聲浪。

歐盟執委會提出一項具法律約束力的目標，在2040年之前把溫室效應氣體淨排放量降到比1990年水準減少90%，使歐盟邁向2050年達成淨零碳排目標的進度上軌道。

但在法國、德國、義大利、波蘭、捷克等國政府施壓下，這份提案包含一些彈性，降低對歐盟產業的要求。

原先歐盟減排目標完全依據國內減碳成果而定，但按新版規定，2040年減排目標中，多達3個百分點可用從聯合國支持的碳市場向外國購得的碳權相抵。這讓成員國把對國際氣候目標提供的資助，也計入本國減排成果。

草案說，2036年起，上述碳權將分階段實施，歐盟將提議立法「制定強大、高道德的標準，並訂出碳權來源、時機和用途的相關條件」。

歐盟某高階官員表示，碳邊境稅（CBAM）這類措施對去碳化固然很好，但不應「攜牲我們自己的企業，讓他們在全球市場面臨不公平競爭」。

因此，布魯塞爾也做出另一讓步，就是對歐盟境內的鋼、鋁、水泥等重工業免徵出口碳稅，讓他們與外國同業能公平競爭。

各國在選擇對2040年達成氣候目標貢獻最大的國內產業時，也將享有更大的彈性。

氣候變遷已使歐洲成為地表上暖化最快的大陸，本周熱浪來襲更在歐陸四處釀成野火和混亂。但歐盟抗暖化政策招致野心太大的批評，已在27個成員國之間引發爭執。最新版的2040年氣候目標希望藉提高彈性，讓各國在達成氣候目標與兼顧經濟競爭力之間，取得平衡。

草案內文寫道：「去碳化不僅對地球至關重要，一旦與工業、競爭和貿易政策相結合，也是經濟成長的一大驅動力。」